На Крымском мосту восстановили движение автотранспорта
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту.
Перекрыли движение в пятницу в 3.29 мск, причины не уточнялись.
"Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении.
Открыли движение по мосту в 4.04 мск.
