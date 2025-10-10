https://1prime.ru/20251010/dyson-863398271.html

Dyson зарегистрировал товарный знак в России

Dyson зарегистрировал товарный знак в России - 10.10.2025

Dyson зарегистрировал товарный знак в России

Товарный знак Dyson зарегистрирован в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. | 10.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Товарный знак Dyson зарегистрирован в России до 2035 года, выяснило РИА Новости, изучив электронную базу Роспатента. Согласно документу, компания подала заявку 24 февраля. Ведомство приняло решение зарегистрировать товарный знак сроком до 2035 года. В качестве заявителя указана британская компания "Дайсон Текнолоджи Лимитед". Товарный знак Dyson может использоваться в России для продажи пылесосов, электрических устройств для укладки, завивки и стрижки волос разных типов, аппаратов для сушки рук, игрушек в виде вышеперечисленной продукции. В мае 2022 года министерство промышленности и торговли утвердило перечень товаров, разрешенных к параллельному импорту. В этот список попала и продукция бренда Dyson.

