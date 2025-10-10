https://1prime.ru/20251010/dzhons-863360590.html

Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский конспиролог Алекс Джонс просит Верховный суд США приостановить действие постановления, согласно которому он обязан выплатить более 1,4 миллиарда долларов за отрицание стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году, сообщает телеканал CBS. Джонс в течение нескольких лет заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году, где погибли 26 человек, была инсценировкой. Осенью 2022 года суд в Коннектикуте обязал Джонса уплатить более 1,4 миллиарда долларов 14 родственникам погибших в результате стрельбы и сотруднику ФБР. "Джонс... просит Верховный суд приостановить принудительное взыскание рекордной суммы, которую от него потребовали выплатить после того, как в 2021 году (нижестоящий) суд постановил, что он обязан выплатить компенсацию ущерба", - говорится в материале телеканала. В своем ходатайстве адвокаты Джонса заявляют, что ему не следует платить гигантский штраф, пока судьи рассматривают его апелляцию о правомерности наказания. Телеканал CNN в июне 2024 года сообщал, что суд вынес решение о ликвидации личных активов Джонса для оплаты судебных тяжб, по которым тот задолжал почти 1,5 миллиарда долларов. Газета New York Times 15 ноября 2024 года написала, что агентство сатирических новостей Onion приобрело Infowars, принадлежащий Джонсу, и намерено использовать его в пародийных целях. Сатирическое издание отказалось сообщить, сколько оно заплатило на аукционе за Infowars. В декабре 2024 года телеканал NBC сообщил, что суд в США аннулировал приобретение агентством Onion медиаресурса Infowars из-за неверно проведённого аукциона.

