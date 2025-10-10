Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/dzhons-863360590.html
Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы
Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы - 10.10.2025, ПРАЙМ
Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы
Американский конспиролог Алекс Джонс просит Верховный суд США приостановить действие постановления, согласно которому он обязан выплатить более 1,4 миллиарда... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T02:01+0300
2025-10-10T02:01+0300
общество
экономика
сша
верховный суд
cbs
cnn
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863360590.jpg?1760050868
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский конспиролог Алекс Джонс просит Верховный суд США приостановить действие постановления, согласно которому он обязан выплатить более 1,4 миллиарда долларов за отрицание стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году, сообщает телеканал CBS. Джонс в течение нескольких лет заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году, где погибли 26 человек, была инсценировкой. Осенью 2022 года суд в Коннектикуте обязал Джонса уплатить более 1,4 миллиарда долларов 14 родственникам погибших в результате стрельбы и сотруднику ФБР. "Джонс... просит Верховный суд приостановить принудительное взыскание рекордной суммы, которую от него потребовали выплатить после того, как в 2021 году (нижестоящий) суд постановил, что он обязан выплатить компенсацию ущерба", - говорится в материале телеканала. В своем ходатайстве адвокаты Джонса заявляют, что ему не следует платить гигантский штраф, пока судьи рассматривают его апелляцию о правомерности наказания. Телеканал CNN в июне 2024 года сообщал, что суд вынес решение о ликвидации личных активов Джонса для оплаты судебных тяжб, по которым тот задолжал почти 1,5 миллиарда долларов. Газета New York Times 15 ноября 2024 года написала, что агентство сатирических новостей Onion приобрело Infowars, принадлежащий Джонсу, и намерено использовать его в пародийных целях. Сатирическое издание отказалось сообщить, сколько оно заплатило на аукционе за Infowars. В декабре 2024 года телеканал NBC сообщил, что суд в США аннулировал приобретение агентством Onion медиаресурса Infowars из-за неверно проведённого аукциона.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, верховный суд, cbs, cnn
Общество , Экономика, США, Верховный суд, CBS, CNN
02:01 10.10.2025
 
Конспиролог Джонс просит приостановить взыскание рекордной суммы

CBS: конспиролог Джонс просит Верховный суд США приостановить взыскание

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Американский конспиролог Алекс Джонс просит Верховный суд США приостановить действие постановления, согласно которому он обязан выплатить более 1,4 миллиарда долларов за отрицание стрельбы в школе Сэнди-Хук в 2012 году, сообщает телеканал CBS.
Джонс в течение нескольких лет заявлял, что стрельба в школе в Коннектикуте в 2012 году, где погибли 26 человек, была инсценировкой. Осенью 2022 года суд в Коннектикуте обязал Джонса уплатить более 1,4 миллиарда долларов 14 родственникам погибших в результате стрельбы и сотруднику ФБР.
"Джонс... просит Верховный суд приостановить принудительное взыскание рекордной суммы, которую от него потребовали выплатить после того, как в 2021 году (нижестоящий) суд постановил, что он обязан выплатить компенсацию ущерба", - говорится в материале телеканала.
В своем ходатайстве адвокаты Джонса заявляют, что ему не следует платить гигантский штраф, пока судьи рассматривают его апелляцию о правомерности наказания.
Телеканал CNN в июне 2024 года сообщал, что суд вынес решение о ликвидации личных активов Джонса для оплаты судебных тяжб, по которым тот задолжал почти 1,5 миллиарда долларов. Газета New York Times 15 ноября 2024 года написала, что агентство сатирических новостей Onion приобрело Infowars, принадлежащий Джонсу, и намерено использовать его в пародийных целях. Сатирическое издание отказалось сообщить, сколько оно заплатило на аукционе за Infowars. В декабре 2024 года телеканал NBC сообщил, что суд в США аннулировал приобретение агентством Onion медиаресурса Infowars из-за неверно проведённого аукциона.
 
ЭкономикаОбществоСШАВерховный судCBSCNN
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала