Эксперты рассказали, как россияне относятся к коллегам-стажерам
Эксперты рассказали, как россияне относятся к коллегам-стажерам
Большинство россиян положительно отнеслись бы к коллегам-стажерам с ограниченными возможностями здоровья, а еще треть - восприняли бы их нейтрально, подсчитали... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T06:32+0300
2025-10-10T06:32+0300
технологии, бизнес, лаборатория касперского
Технологии, Бизнес, Экономика, Лаборатория Касперского
06:32 10.10.2025
 
Эксперты рассказали, как россияне относятся к коллегам-стажерам

Аналитики Касперского: большинство россиян положительно отнеслись бы к коллегам-стажерам

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Большинство россиян положительно отнеслись бы к коллегам-стажерам с ограниченными возможностями здоровья, а еще треть - восприняли бы их нейтрально, подсчитали для РИА Новости аналитики "Лаборатории Касперского" в преддверии Всемирного дня инклюзивности, который отмечается 10 октября.
"Большинство россиян (63%) положительно отнеслись бы к тому, что к ним на работу взяли стажера с ограниченными возможностями здоровья - например, человека в инвалидной коляске, слабослышащего или слабовидящего. Еще треть восприняли бы это нейтрально", - говорится в исследовании, в котором приняли участие более 1 тысячи россиян из разных городов.
По словам 67% респондентов, в их компании работал стажер с инвалидностью. При этом многие отмечали, что у такой практики были положительные последствия. Например, 55% сотрудников, которые и ранее работали вместе, стали лучше понимать друг друга, а у 31% команда стала более сплоченной. Однако иногда нужно было подстраиваться: четверть опрошенных рассказали, что им пришлось скорректировать расписание или формат работы.
По подсчетам специалистов, около трети россиян сказали, что если бы в их команде проходил стажировку человек с инвалидностью, в дальнейшем им было бы проще принять его или другого похожего кандидата на постоянную работу. Респонденты отмечали, что отнеслись бы к нему как к обычному сотруднику или же подобрали для него подходящие задачи, уже зная особенности таких сотрудников. При этом 40% опрошенных считают, что это зависит только от человека: можно не сработаться независимо от диагноза.
В свою очередь подавляющее большинство опрошенных - 80% - взяли бы на стажировку человека с инвалидностью, если бы сами были руководителями. Остальные респонденты, выступившие против этой идеи, назвали следующие причины: отсутствие навыков управления командой, где есть такой человек - 51%, а также неприспособленность офиса - 46%.
"Мы убеждены, что профессиональный потенциал не зависит от особенностей здоровья, но стартовые условия на рынке труда могут различаться. Поэтому мы - одна из тех компаний, которые предлагают возможность начать карьеру людям с инвалидностью. Формат длительной стажировки позволяет уделить больше внимания адаптации и менторской поддержке и дать ярким и амбициозным специалистам с инвалидностью возможность плавно интегрироваться в профессию при поддержке опытных наставников", - поделилась руководитель проектов устойчивого развития "Лаборатории Касперского" Мария Лосюкова.
 
