Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20251010/evropa-863365234.html
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T08:00+0300
2025-10-10T08:01+0300
политика
европа
германия
сша
сергей лавров
нато
мид
дуглас макгрегор
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_0:67:1501:911_1920x0_80_0_0_2e0e98151ac5a95985f05279cb2c38fa.jpg
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник ВС США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена", — сказал Макгрегор.Российское руководство неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на фронте, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО участвует в этом столкновении напрямую, не только поставляя военную технику и боеприпасы, но и занимаясь подготовкой украинских военных.
https://1prime.ru/20251009/nato-863342894.html
европа
германия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/77102/31/771023180_98:0:1401:977_1920x0_80_0_0_6516b3dc693dd13fc32a4caa769c11d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, германия, сша, сергей лавров, нато, мид, дуглас макгрегор
Политика, ЕВРОПА, ГЕРМАНИЯ, США, Сергей Лавров, НАТО, МИД, Дуглас Макгрегор
08:00 10.10.2025 (обновлено: 08:01 10.10.2025)
 
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией

Полковник Макгрегор: Европа вряд ли способна подготовиться к войне с Россией

© fotolia.com / MopicЕвросоюз
Евросоюз - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
© fotolia.com / Mopic
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник ВС США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена", — сказал Макгрегор.
Российское руководство неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на фронте, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО участвует в этом столкновении напрямую, не только поставляя военную технику и боеприпасы, но и занимаясь подготовкой украинских военных.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
"Это настоящее безумие". На Западе предупредили о войне НАТО с Россией
Вчера, 16:19
 
ПолитикаЕВРОПАГЕРМАНИЯСШАСергей ЛавровНАТОМИДДуглас Макгрегор
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала