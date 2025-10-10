https://1prime.ru/20251010/evropa-863365234.html
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией - 10.10.2025, ПРАЙМ
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom... | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom полковник ВС США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор."В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена", — сказал Макгрегор.Российское руководство неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на фронте, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО участвует в этом столкновении напрямую, не только поставляя военную технику и боеприпасы, но и занимаясь подготовкой украинских военных.
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
Полковник Макгрегор: Европа вряд ли способна подготовиться к войне с Россией
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ.
Европа предпринимает усилия для подготовки к конфликту с Россией, однако она вряд ли способна подготовиться, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom
полковник ВС США в отставке, экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор.
"В Европе идет поверхностная подготовка к войне с Россией. Главным образом это связано с выделением средств, особенно в Германии, где якобы на оживление оборонной промышленности направляются сотни миллионов евро. Но чтобы создать современную армию, в среднем требуется около десяти лет, а армия Германии в значительной степени разрушена", — сказал Макгрегор.
Российское руководство неоднократно предостерегала западные страны, что поставки оружия Киеву не меняют ситуацию на фронте, а только затягивают конфликт. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что НАТО участвует в этом столкновении напрямую, не только поставляя военную технику и боеприпасы, но и занимаясь подготовкой украинских военных.
