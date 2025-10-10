Еврокомиссар высказался об использовании российских активов
Домбровскис: у ЕС нет альтернативы использованию активов ЦБ для кредитования Украины
Флаг ЕС. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 10 окт – ПРАЙМ. Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что у ЕС "нет альтернативы" использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины, по этому вопросу есть подвижки.
"Мы конструктивно работаем с государствами-членами (ЕС – ред.) и ЕЦБ по этому вопросу (использованию активов ЦБ РФ в качестве основы кредитования Украины – ред.). Все признают, что это инновационное решение, и поэтому, кто говорит об инновациях, говорит о вопросах и комментариях. Мы усердно работаем над этим, мы сделали это сегодня, но за кулисами также проделана большая техническая работа, которая будет продолжена. В целом мы прогрессируем, и альтернатив нет", - сказал он на пресс-конференции по итогам встречи глав минфинов ЕС в Копенгагене.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. В октябре официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что идеи ЕС о выплате Россией репараций украинской стороне оторваны от реальности, Брюссель давно занимается воровством активов РФ.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.