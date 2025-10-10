Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран - 10.10.2025
11:01 10.10.2025
 
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран

Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, сообщает портал Euractiv со ссылкой на записку Еврокомиссии.
"Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках грядущей стратегии ЕС по визам… доступ к визам планируется увязать более тесно с сотрудничеством по миграции", - пишет портал.
Отмечается, что эти предложения могут наделить ЕК возможностью приостанавливать действие виз или запрещать их выдачу для граждан стран с плохими отношениями с ЕС.
"Что-то произойдет". В США сделали заявление о войне ЕС с Россией
