ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран - 10.10.2025, ПРАЙМ
ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран
Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции
2025-10-10T11:01+0300
2025-10-10T11:01+0300
2025-10-10T11:01+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, сообщает портал Euractiv со ссылкой на записку Еврокомиссии. "Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках грядущей стратегии ЕС по визам… доступ к визам планируется увязать более тесно с сотрудничеством по миграции", - пишет портал. Отмечается, что эти предложения могут наделить ЕК возможностью приостанавливать действие виз или запрещать их выдачу для граждан стран с плохими отношениями с ЕС.
