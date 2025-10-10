ЕС планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран

https://1prime.ru/20251010/evrosoyuz--863368574.html

Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, | 10.10.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Евросоюз планирует ужесточить выдачу виз для граждан третьих стран, увязав ее с тем, насколько та или иная страна готова сотрудничать с блоком в сфере миграции, сообщает портал Euractiv со ссылкой на записку Еврокомиссии. "Брюссель готовит более жесткие меры для третьих стран в рамках грядущей стратегии ЕС по визам… доступ к визам планируется увязать более тесно с сотрудничеством по миграции", - пишет портал. Отмечается, что эти предложения могут наделить ЕК возможностью приостанавливать действие виз или запрещать их выдачу для граждан стран с плохими отношениями с ЕС.

