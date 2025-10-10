Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/evrosoyuz-863395390.html
На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине
На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине
Страны Европейского союза продолжают приобретать российские энергоносители, несмотря на финансовую поддержку Украины, сообщает Reuters. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:06+0300
2025-10-10T23:06+0300
reuters
ецб
ес
марио драги
украина
европа
киев
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_0:10:2216:1257_1920x0_80_0_0_eee941696a8870148c1ed4a81cc2633e.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза продолжают приобретать российские энергоносители, несмотря на финансовую поддержку Украины, сообщает Reuters."Боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Европейский союз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта", — отмечает издание.Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев текущего года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на сумму свыше 11 миллиардов евро.При этом семь из 27 государств Евросоюза увеличили закупки российских ресурсов — пять из них активно поддерживают Киев. Так, Франция нарастила импорт нефти и газа на 40% по сравнению с прошлым годом.Издание указывает, что некоторые страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а поставленные объемы затем распределяются по всему континенту.По словам специалиста Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхава Рагхунандана, такая политика ЕС выглядит как "самосаботаж": финансовая помощь Украине сводится на нет прибылью России от торговли энергоносителями.Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе для Еврокомиссии подчеркнул, что вопреки заявлениям о преодолении кризиса, Европа сталкивается с нехваткой природных ресурсов и ценами на газ, в четыре–пять раз превышающими американские.В Москве не раз отмечали, что отказ от российских энергоресурсов стал стратегической ошибкой Запада, так как через посредников Европа все равно закупает нефть, газ и уголь, но уже по более высокой цене.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20251010/putin-863381932.html
https://1prime.ru/20251009/nato-863354085.html
украина
европа
киев
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845893466_118:0:2082:1473_1920x0_80_0_0_fb0664bdf82f8f8269fe0faa7326183e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
reuters, ецб, ес, марио драги, украина, европа, киев, в мире
Reuters, ЕЦБ, ЕС, Марио Драги, УКРАИНА, ЕВРОПА, Киев, В мире
23:06 10.10.2025
 
На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине

Reuters: ЕС нивелирует финансирование Киева, покупая российский газ

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкОлаф Шольц
Олаф Шольц - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Олаф Шольц. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза продолжают приобретать российские энергоносители, несмотря на финансовую поддержку Украины, сообщает Reuters.
"Боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Европейский союз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта", — отмечает издание.
Президент РФ Владимир Путин проводит по видеосвязи совещание с членами правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
В США высказались о Путине из-за действий НАТО
Вчера, 17:29
Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев текущего года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на сумму свыше 11 миллиардов евро.
При этом семь из 27 государств Евросоюза увеличили закупки российских ресурсов — пять из них активно поддерживают Киев. Так, Франция нарастила импорт нефти и газа на 40% по сравнению с прошлым годом.
Издание указывает, что некоторые страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а поставленные объемы затем распределяются по всему континенту.
По словам специалиста Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхава Рагхунандана, такая политика ЕС выглядит как "самосаботаж": финансовая помощь Украине сводится на нет прибылью России от торговли энергоносителями.
Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе для Еврокомиссии подчеркнул, что вопреки заявлениям о преодолении кризиса, Европа сталкивается с нехваткой природных ресурсов и ценами на газ, в четыре–пять раз превышающими американские.
В Москве не раз отмечали, что отказ от российских энергоресурсов стал стратегической ошибкой Запада, так как через посредников Европа все равно закупает нефть, газ и уголь, но уже по более высокой цене.
Военнослужащие блока НАТО принимают участие в военных учениях в Латвии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
СМИ рассказали, что сделала НАТО в панике из-за России
9 октября, 20:20
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ReutersЕЦБЕСМарио ДрагиУКРАИНАЕВРОПАКиевВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала