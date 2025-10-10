https://1prime.ru/20251010/evrosoyuz-863395390.html

На Западе рассказали, в каком положении оказался ЕС из-за помощи Украине

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Страны Европейского союза продолжают приобретать российские энергоносители, несмотря на финансовую поддержку Украины, сообщает Reuters."Боевые действия на Украине продолжаются четвертый год, а Европейский союз по-прежнему находится в щекотливом положении, финансируя обе стороны конфликта", — отмечает издание.Согласно данным Reuters, за первые восемь месяцев текущего года страны ЕС импортировали российских энергоносителей на сумму свыше 11 миллиардов евро.При этом семь из 27 государств Евросоюза увеличили закупки российских ресурсов — пять из них активно поддерживают Киев. Так, Франция нарастила импорт нефти и газа на 40% по сравнению с прошлым годом.Издание указывает, что некоторые страны служат "входными воротами для российского газа в Европу", а поставленные объемы затем распределяются по всему континенту.По словам специалиста Центра исследований энергетики и чистого воздуха Вайбхава Рагхунандана, такая политика ЕС выглядит как "самосаботаж": финансовая помощь Украине сводится на нет прибылью России от торговли энергоносителями.Бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги в докладе для Еврокомиссии подчеркнул, что вопреки заявлениям о преодолении кризиса, Европа сталкивается с нехваткой природных ресурсов и ценами на газ, в четыре–пять раз превышающими американские.В Москве не раз отмечали, что отказ от российских энергоресурсов стал стратегической ошибкой Запада, так как через посредников Европа все равно закупает нефть, газ и уголь, но уже по более высокой цене.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

