https://1prime.ru/20251010/fas--863373258.html

ФАС оштрафовала ГРО на 238 миллионов рублей с начала года

ФАС оштрафовала ГРО на 238 миллионов рублей с начала года - 10.10.2025, ПРАЙМ

ФАС оштрафовала ГРО на 238 миллионов рублей с начала года

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала газораспределительные организации (ГРО) страны в совокупности на 238 миллионов рублей с начала... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T14:18+0300

2025-10-10T14:18+0300

2025-10-10T14:18+0300

энергетика

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84078/94/840789429_0:0:2665:1500_1920x0_80_0_0_439ed35fd62a4f11d85356f2050dc614.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала газораспределительные организации (ГРО) страны в совокупности на 238 миллионов рублей с начала текущего года, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 238 миллионов рублей с начала текущего года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба выявила 686 нарушений: 534 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка, сумма штрафов - 177,5 миллиона рублей, и 152 - в рамках стандартного подключения к сетям газораспределения, сумма штрафов 60,4 миллиона рублей. "В случае выявления нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны ГРО служба незамедлительно принимает меры реагирования", - добавляется в сообщении. За прошлый год ФАС выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей.

https://1prime.ru/20251007/shaskolskiy-863250244.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия