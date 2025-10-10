https://1prime.ru/20251010/fas--863373258.html
ФАС оштрафовала ГРО на 238 миллионов рублей с начала года
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала газораспределительные организации (ГРО) страны в совокупности на 238 миллионов рублей с начала текущего года, сообщили в ведомстве. "ФАС оштрафовала газораспределительные организации на 238 миллионов рублей с начала текущего года", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что служба выявила 686 нарушений: 534 в сфере обеспечения бесплатной догазификации граждан до земельного участка, сумма штрафов - 177,5 миллиона рублей, и 152 - в рамках стандартного подключения к сетям газораспределения, сумма штрафов 60,4 миллиона рублей. "В случае выявления нарушений прав граждан и предпринимателей со стороны ГРО служба незамедлительно принимает меры реагирования", - добавляется в сообщении. За прошлый год ФАС выявила 1 256 нарушений в сфере газоснабжения и назначила газораспределительным организациям штрафы на 407,3 миллиона рублей.
