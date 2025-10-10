Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/forum-863379237.html
ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения
ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения - 10.10.2025, ПРАЙМ
ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения
Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) в 2025 году стал самым масштабным в истории проведения, сообщил "Газпром". | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:44+0300
2025-10-10T16:44+0300
газ
газпром
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/48/828634876_0:144:3129:1904_1920x0_80_0_0_cd2538630202f55cb193d04ad38588c3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) в 2025 году стал самым масштабным в истории проведения, сообщил "Газпром". "ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения", – говорится в Telegram-канале "Газпрома". Отмечается, что ПМГФ в этом году объединил рекордное количество участников – 35,8 тысячи представителей компаний, государственных деятелей, ведущих экспертов, аналитиков, ученых и студентов профильных вузов из 52 стран. Проведены 123 мероприятия, на которых состоялось более 900 выступлений, говорится в сообщении. На выставочной экспозиции площадью 51 тысяча квадратных метров передовые разработки, современное оборудование и инновационные технологии представили 620 компаний. Главным событием здесь, как отмечается, стала экспозиция "Газпром" – территория технологического лидерства". Работу форума освещали 568 журналистов из России и зарубежных стран.
https://1prime.ru/20251008/forum-863278548.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82863/48/828634876_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_c9dc424c76f1bd854f048b3c809a6725.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
газ, газпром, россия
Газ, Газпром, РОССИЯ
16:44 10.10.2025
 
ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения

Петербургский международный газовый форум стал самым масштабным в истории

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанк"Стенд компании "Газпром" на форуме
Стенд компании Газпром на форуме - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Стенд компании "Газпром" на форуме. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) в 2025 году стал самым масштабным в истории проведения, сообщил "Газпром".
"ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения", – говорится в Telegram-канале "Газпрома".
Отмечается, что ПМГФ в этом году объединил рекордное количество участников – 35,8 тысячи представителей компаний, государственных деятелей, ведущих экспертов, аналитиков, ученых и студентов профильных вузов из 52 стран.
Проведены 123 мероприятия, на которых состоялось более 900 выступлений, говорится в сообщении.
На выставочной экспозиции площадью 51 тысяча квадратных метров передовые разработки, современное оборудование и инновационные технологии представили 620 компаний. Главным событием здесь, как отмечается, стала экспозиция "Газпром" – территория технологического лидерства".
Работу форума освещали 568 журналистов из России и зарубежных стран.
FINOPOLIS
В Сириусе стартовал форум Finopolis
8 октября, 10:57
 
ГазГазпромРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала