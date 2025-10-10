https://1prime.ru/20251010/forum-863379237.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Петербургский международный газовый форум (ПМГФ) в 2025 году стал самым масштабным в истории проведения, сообщил "Газпром". "ПМГФ-2025 стал самым масштабным в истории проведения", – говорится в Telegram-канале "Газпрома". Отмечается, что ПМГФ в этом году объединил рекордное количество участников – 35,8 тысячи представителей компаний, государственных деятелей, ведущих экспертов, аналитиков, ученых и студентов профильных вузов из 52 стран. Проведены 123 мероприятия, на которых состоялось более 900 выступлений, говорится в сообщении. На выставочной экспозиции площадью 51 тысяча квадратных метров передовые разработки, современное оборудование и инновационные технологии представили 620 компаний. Главным событием здесь, как отмечается, стала экспозиция "Газпром" – территория технологического лидерства". Работу форума освещали 568 журналистов из России и зарубежных стран.

