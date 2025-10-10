https://1prime.ru/20251010/gaz-863381595.html
Газпром завершил закачку газа в российские подземные хранилища
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в дни Петербургского международного газового форума (ПМГФ) полностью завершил закачку газа в подземные хранилища России, доведя оперативный резерв до рекорда в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания."В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% – 73,17 миллиарда кубометров. Это абсолютный исторический рекорд", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
