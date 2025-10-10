Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Газпром завершил закачку газа в российские подземные хранилища
энергетика
бизнес
газ
газпром
россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в дни Петербургского международного газового форума (ПМГФ) полностью завершил закачку газа в подземные хранилища России, доведя оперативный резерв до рекорда в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания."В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% – 73,17 миллиарда кубометров. Это абсолютный исторический рекорд", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
бизнес, газ, газпром, россия
Энергетика, Бизнес, Газ, Газпром, РОССИЯ
17:19 10.10.2025 (обновлено: 17:21 10.10.2025)
 
Газпром завершил закачку газа в российские подземные хранилища

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. "Газпром" в дни Петербургского международного газового форума (ПМГФ) полностью завершил закачку газа в подземные хранилища России, доведя оперативный резерв до рекорда в 73,17 миллиарда кубометров, сообщила компания.
"В дни ПМГФ-2025 компания довела оперативный резерв газа в подземных хранилищах России до 100% – 73,17 миллиарда кубометров. Это абсолютный исторический рекорд", – говорится в сообщении в Telegram-канале компании.
ЭнергетикаБизнесГазГазпромРОССИЯ
 
 
