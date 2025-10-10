https://1prime.ru/20251010/gaz-863394153.html
Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу
Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу - 10.10.2025, ПРАЙМ
Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу
Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 1,4% - до 383 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T22:41+0300
2025-10-10T22:41+0300
2025-10-10T22:41+0300
экономика
газ
европа
нидерланды
ice
https://cdnn.1prime.ru/img/83444/23/834442304_0:0:3165:1780_1920x0_80_0_0_3bb22e1f2cb3ab544ad91971e273ebd7.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 1,4% - до 383 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,8 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 387 долларов (-0,3%), ценовой минимум - 380,3 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 383 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,3 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
https://1prime.ru/20251010/evropa-863391965.html
европа
нидерланды
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83444/23/834442304_142:0:2871:2047_1920x0_80_0_0_3be4a756127c045be511e92f1d9ac893.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
газ, европа, нидерланды, ice
Экономика, Газ, ЕВРОПА, НИДЕРЛАНДЫ, ICE
Биржевые цены на газ в Европе снизились в пятницу
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 1,4% в пятницу
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам пятницы снизились на 1,4% - до 383 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Ноябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе
хаба, расположенного в Нидерландах
) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 386,8 доллара (-0,4%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 387 долларов (-0,3%), ценовой минимум - 380,3 доллара (-2,1%). Последние фьючерсы торговались по 383 доллара (-1,4%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня - 388,3 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже - котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе - с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Фондовые индексы Европы завершили неделю снижением