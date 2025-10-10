https://1prime.ru/20251010/gd-863360217.html

В ГД внесут проект о привлечении УК к учету взносов на капремонт

В ГД внесут проект о привлечении УК к учету взносов на капремонт - 10.10.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о привлечении УК к учету взносов на капремонт

В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить привлекать управляющие компании многоквартирных домов (МКД) и платежных агентов к учету взносов на | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T01:22+0300

2025-10-10T01:22+0300

2025-10-10T01:22+0300

финансы

экономика

рф

госдума

банк россия

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863360217.jpg?1760048521

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. В Госдуму внесут законопроект, которым предлагается разрешить привлекать управляющие компании многоквартирных домов (МКД) и платежных агентов к учету взносов на капитальный ремонт и взысканию задолженности за него, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Авторами инициативы выступили члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ во главе с председателем комитета Сергеем Пахомовым, а также первый вице-спикер СФ Владимир Якушев. Изменение предлагается внести в статью 183 Жилищного кодекса РФ. "Функции регоператора по начислению взносов на капремонт собственникам помещений в МКД, предоставлению платежных документов таким собственникам для уплаты взносов на капремонт общего имущества в МКД, взысканию задолженности по их оплате, в том числе уплаченных пеней, от имени и в интересах регоператора могут быть переданы платежному агенту, осуществляющему деятельность по приему платежей физических лиц, банковскому платежному агенту, осуществляющему деятельность в соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности, а также лицам, осуществляющим деятельность по управлению МКД на основании договора, заключенного с регоператором, в случае, если это предусмотрено законом субъекта РФ", - сказано в сопроводительных документах. Как рассказал в беседе с РИА Новости соавтора инициативы, первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, ситуация с капремонтом сегодня далека от идеала. По его словам, долги по взносам на капремонт растут из года в год, что приводит к нехватке средств на своевременный ремонт крыш, подвалов, лифтов и фасадов домов. "Сегодня по закону вести учет долгов и бороться с неплательщиками может только одна структура - регоператор. А он зачастую просто не справляется с этим объемом работы: не хватает ни людей, ни современных технологий. Получается замкнутый круг: деньги на ремонт собраны не полностью, значит, запланированный ремонт откладывается или выполняется не в полном объеме. Мы предлагаем простое и логичное решение: дать право работать с долгами по капремонту тем, кто уже успешно делает это с долгами за коммунальные услуги - управляющим компаниям и профессиональным платежным агентам", - отметил он. Кошелев подчеркнул, что платежные агенты - это не "частники с улицы", а участники рынка, которые работают под строгим контролем Банка России по специальному федеральному закону. По мнению парламентария, принятие данной инициативы позволит увеличить собираемость взносов, а значит, у регионов появится больше реальных денег, чтобы выполнить план по капремонту. "Наша цель сделать ремонты в домах более предсказуемыми и качественными. Мы убираем бюрократическую монополию, которая сегодня тормозит процесс, и подключаем к решению проблемы тех, кто имеет для этого реальные ресурсы и компетенции", - заключил он.

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, рф, госдума, банк россия, банк россии