Германия намерена закупить более 600 систем ПВО Skyranger

2025-10-10T10:20+0300

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Германия планирует закупить более 600 систем ПВО Skyranger, чтобы улучшить оснащение бундесвера и эффективнее противодействовать беспилотникам, сообщила газета Handelsblatt со ссылкой на источники в министерстве обороны ФРГ. Ранее издание Wall Street Journal со ссылкой на главу оборонного концерна Rheinmetall Армина Паппергера сообщило, что европейские правительства могут заказать до 1,5 тысячи систем противовоздушной обороны Skyranger к 2030 году, при этом большую часть будет закупать Германия. "Для лучшей защиты от беспилотников бундесвер теперь планирует быстро вооружаться. В настоящее время в списке заказов только 19 зенитных самоходных установок Skyranger. Однако уже в этом году правительство ФРГ намерено заказать более 600 таких машин у дюссельдорфского оружейного концерна Rheinmetall", - пишет издание. По данным газеты, контрактная стоимость боевой башни вместе с транспортным средством, в данном случае бронемашиной Boxer, который производится совместно с франко-немецким концерном KNDS, оценивается более чем в девять миллиардов евро. Установки должны быть поставлены к 2030 году. "Чтобы уложиться в сжатые сроки, Rheinmetall и специализирующаяся по радиолокации компания Hensoldt увеличили производственные мощности. Например, Hensoldt недавно открыла в Ульме новый завод, на котором с 2027 года можно будет производить около 1000 радаров в год, которые будут использоваться в Skyranger", - сообщает газета. В феврале Rheinmetall передал в бунденсвер первый образ бронемашины Boxer с встроенной в башню артиллерийской системой Skyranger 30, самоходные зенитные установки (ЗСУ) планируется использовать для борьбы с беспилотными летательными аппаратами. По данным Rheinmetall, первый Boxer Skyranger 30 был поставлен еще в конце января, далее опытный образец должен пройти процесс допуска. После проверок и испытаний на предмет соответствия стандартам бундесвера ожидаются серийные поставки 18 единиц ЗСУ в 2027 году или начале 2028 года. Boxer Skyranger 30 представляет из себя зенитный артиллерийский комплекс Skyranger 30 с револьверной пушкой калибра 30 миллиметров на шасси БМП Boxer. Первые бронемашины будут вооружены ракетами Stinger, позже ЗСУ будут переоборудованы новыми снарядами для борьбы с атаками БПЛА. Разработка ЗСУ проводилась в рамках инициативы о создании европейской системы противовоздушной обороны "Небесный щит" (European Sky Shield).

