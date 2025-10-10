Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-10-10T04:01+0300
2025-10-10T04:02+0300
госдума
законопроект
игрушки
госдума, законопроект, игрушки
Госдума, законопроект, игрушки
04:01 10.10.2025 (обновлено: 04:02 10.10.2025)
 
В Госдуме решили бороться против страшных игрушек

"Ъ" сообщил о законопроекте в России по борьбе с пугающими игрушками

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на круглом столе "Игрушки как канал скрытой пропаганды" предложили противодействовать распространению в стране игрушек пугающего вида, говорится в публикации газеты "Коммерсант".
В целях противодействия распространению игрушек, опасных для детской психики Во время круглого стола Госдумы, посвященного теме "Игрушки как канал скрытой пропаганды", парламентарии предложили принять меры против появления в России игрушек, которые могут напугать детей, сообщает "Коммерсант".
"Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны", — заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.
Ссылаясь на заключения психологов, он отметила, что сегодня игрушки под влиянием западных веяний становятся все более зловещими и могут привести к развитию фобий и психических расстройств у детей.
"Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим",— добавила Лантратова.
По информации "Коммерсанта", для противодействия засилью пугающих игрушек, представляющих опасность для детской психики, депутаты разработали законопроект, предусматривающий введение психолого-педагогической экспертизы детских товаров.
