В Госдуме решили бороться против страшных игрушек

МОСКВА, 10 октября — ПРАЙМ. Депутаты Госдумы на круглом столе "Игрушки как канал скрытой пропаганды" предложили противодействовать распространению в стране игрушек пугающего вида, говорится в публикации газеты "Коммерсант".В целях противодействия распространению игрушек, опасных для детской психики Во время круглого стола Госдумы, посвященного теме "Игрушки как канал скрытой пропаганды", парламентарии предложили принять меры против появления в России игрушек, которые могут напугать детей, сообщает "Коммерсант"."Игрушка может подменить традиционные ценности, сломать систему координат, с которой наши дети выходят в жизнь. Игрушка может быть инструментом информационной войны", — заявила глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова.Ссылаясь на заключения психологов, он отметила, что сегодня игрушки под влиянием западных веяний становятся все более зловещими и могут привести к развитию фобий и психических расстройств у детей. "Клыки, рога — это стало уже нормой. Детям специально стирают границы добра и зла, подменяя одно другим",— добавила Лантратова.По информации "Коммерсанта", для противодействия засилью пугающих игрушек, представляющих опасность для детской психики, депутаты разработали законопроект, предусматривающий введение психолого-педагогической экспертизы детских товаров.

