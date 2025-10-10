Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме назвали повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине - 10.10.2025
В Госдуме назвали повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине
В Госдуме назвали повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине - 10.10.2025, ПРАЙМ
В Госдуме назвали повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T06:41+0300
2025-10-10T06:41+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать замороженные российские активы в качестве кредита Украине. Ранее Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента. "Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, Европарламент пытается легализовать ворованные российские активы, но это решение обернется против них же. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер. После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России. В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
06:41 10.10.2025
 
В Госдуме назвали повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине

Депутат Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента о кредите Украине

СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал повадками вора резолюцию Европарламента с призывом использовать замороженные российские активы в качестве кредита Украине.
Ранее Европарламент призвал ЕС использовать все замороженные российские активы в качестве основы для предоставления кредита Украине, говорится в опубликованной резолюции на сайте Европейского парламента.
"Европарламент не стесняясь открыто демонстрирует повадки вора. Какие формулировки не применяй, ворованное останется ворованным", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, Европарламент пытается легализовать ворованные российские активы, но это решение обернется против них же.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сентябре предложила выделить Украине новый кредит за счет замороженных российских активов. По ее словам, Украина вернет кредит, только если Россия выплатит "репарации". При этом консенсуса по этому кредиту в Евросоюзе нет. Как заявлял ранее РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, выдвигаемые Киевом требования репараций от России носят демагогический характер.
После начала российской спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину золотовалютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Еврокомиссия сообщала, что ЕС с января по сентябрь 2025 года перевел Украине 14 миллиардов евро из доходов от замороженных активов России.
В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.
 
