В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для родителей с детьми

В Госдуме предложили ввести бесплатный проезд для родителей с детьми

2025-10-10T16:34+0300

2025-10-10T16:34+0300

2025-10-10T16:34+0300

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков и депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" направили в правительство законопроект, которым предлагается ввести бесплатный проезд в общественном транспорте, исключая такси и маршрутное такси, для родителей с детьми до трех лет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 20 федерального закона "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" предлагается предоставить родителям, сопровождающих детей в возрасте до 3 лет, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси и маршрутного такси)", - сообщается в пояснительной записке к проекту. Отмечается, что согласно распоряжению правительства о демографической политике, поддержке многодетности в РФ до 2036 года, принимаемые государством меры должны быть направлены на улучшение госполитики в области поддержки семей с детьми, на создание безопасной и комфортной среды для них и на повышение доступности соцуслуг, подчёркивается необходимость снижения уровня бедности среди семей с детьми и повышения престижа родительства. Авторы инициативы подчеркивают, что в последние годы тарифы на городской пассажирский транспорт растут быстрее доходов граждан, согласно статистическому сборнику Минтранса, рост тарифов на услуги пассажирского транспорта в 2023 году составил 15,7%, в 2024 году почти на 11%, в 2025 году рост ожидается на уровне 10–15% в среднем по стране, при отсутствии сопоставимого роста заработных плат это особенно тяжело для молодых семей. "Законопроектом предлагается предоставить родителям (или иным законным представителям), сопровождающим детей до трёх лет, право на бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (за исключением такси и маршрутных такси)", - сказано в документе. Также уточняется, что предлагаемая льгота уменьшит финансовую нагрузку на молодые семьи в период, когда расходы на ребёнка особенно высоки, в условиях, когда тарифы на транспорт растут быстрее доходов, льгота станет компенсирующей мерой, не позволяющей увеличению стоимости проезда негативно влиять на решения о рождении детей.

