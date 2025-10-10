https://1prime.ru/20251010/gosduma-863392354.html

В Госдуме оценили вероятность возвращения удаленных каналов на YouTube

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Вероятность возвращения удаленных российских каналов на платформу YouTube "ничтожно мала", следует развивать альтернативные площадки, считает первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин. Как рассказал Горелкин, YouTube решил дать "второй шанс" авторам удаленных каналов: они получат возможность вернуться на платформу. По его словам, авторам придется начинать с нуля, кроме того, заявку будут рассматривать "под микроскопом". Он добавил, что, если администрация YouTube усомнится в благонадежности того или иного автора, второго шанса не будет. "Главный вопрос, могут ли претендовать на "второй шанс" российские авторы, чьи каналы также были снесены YouTube в русофобском угаре без объяснения причин. Что-то подсказывает, что вероятность их возвращения на платформу ничтожно мала. Поэтому будем развивать альтернативные площадки (и это я, конечно, не про Rumble)", - написал Горелкин в своем канале в Мах. По мнению парламентария, решение YouTube о "втором шансе" имеет политическую подоплеку, так как платформа пытается хоть как-то "сохранив лицо". Он отметил, что практика блокировки каналов "за распространение дезинформации" привела к росту популярности альтернативных площадок, включая Rumble, а также к ужесточению критики YouTube с "высоких трибун", что, по словам депутата, не нравится акционерам.

