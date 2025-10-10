https://1prime.ru/20251010/gretsiya-863383099.html

В Греции назвали дату новой общенациональной забастовки

Очередная общенациональная 24-часовая забастовка состоится в Греции 14 октября, сообщил Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T17:46+0300

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Очередная общенациональная 24-часовая забастовка состоится в Греции 14 октября, сообщил Высший совет профсоюзов госсектора (ADEDY). "Исполнительный комитет ADEDY решил объявить 24-часовую всегреческую забастовку во вторник, 14 октября", - говорится в пресс-релизе на сайте совета профсоюзов. В этот день в греческом парламенте состоится обсуждение законопроекта, который разрешает работодателям устанавливать 13-часовой рабочий день, который "превращает трудящегося XXI века в рабочего без прав и жизни", говорится в сообщении организации. По ее мнению, законопроект под видом установки "гибкого рабочего графика" отменяет восьмичасовой рабочий день и легализует эксплуатацию сотрудников. Среди требований ADEDY- отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне, введение "тринадцатой" и "четырнадцатой" зарплат, увеличение заработной платы, введение коллективных трудовых договоров для сотрудников госсектора, обеспечение всеобщей занятости и отмена нового дисциплинарного закона, ужесточающего законодательство в сфере деятельности профсоюзов. В рамках забастовки пройдет митинг на площади Конституции в Афинах, где расположено здание парламента. Первого октября в Греции уже проходила 24-часовая общенациональная забастовка с похожими требованиями. В ней принимали участие врачи государственных больниц, сотрудники образовательных учреждений и правоохранительных органов Греции. Было остановлено движение поездов, включая пригородные линии, сотрудники паромов и водители такси также прекратили работу. Троллейбусы, автобусы и метро сократили часы работы, но не прекратили ее полностью, чтобы "обеспечить проезд бастующих к местам митингов". Об участии в забастовке объявил и Союз авиадиспетчеров Греции. Однако суд признал их участие в забастовке незаконным, поэтому все запланированные полеты состоялись согласно расписанию.

