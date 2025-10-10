Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
АИДТ предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 10.10.2025
АИДТ предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 14+, сообщает АИДТ. "Одним из ключевых предложений Ассоциации является внесение изменений в технический регламент об игрушках. Предложение предусматривает право добросовестных производителей игрушек с маркировкой 14+ подтверждать безопасность своей продукции в формате декларирования соответствия", - говорится в сообщении. Президент ассоциаций Антонина Цицулина отметила, что мебель, одежда, иные потребительские товары с маркировкой 14+ уже подтверждают безопасность продукции, а игрушки – нет. В рамках работы по стандартизации АИДТ уже внесла в национальные стандарты определения "игрушки гражданско-патриотические" и "игрушки национально-культурные". Ассоциация предприятий индустрии детских товаров – некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продвижения и реализации товаров и услуг для детей. Создана в 2008 году для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства.
17:16 10.10.2025
 
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 14+, сообщает АИДТ.
"Одним из ключевых предложений Ассоциации является внесение изменений в технический регламент об игрушках. Предложение предусматривает право добросовестных производителей игрушек с маркировкой 14+ подтверждать безопасность своей продукции в формате декларирования соответствия", - говорится в сообщении.
Президент ассоциаций Антонина Цицулина отметила, что мебель, одежда, иные потребительские товары с маркировкой 14+ уже подтверждают безопасность продукции, а игрушки – нет.
В рамках работы по стандартизации АИДТ уже внесла в национальные стандарты определения "игрушки гражданско-патриотические" и "игрушки национально-культурные".
Ассоциация предприятий индустрии детских товаров – некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продвижения и реализации товаров и услуг для детей. Создана в 2008 году для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства.
