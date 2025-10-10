https://1prime.ru/20251010/igrushki-863381435.html

АИДТ предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек

АИДТ предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 10.10.2025, ПРАЙМ

АИДТ предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек

Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 14+, сообщает АИДТ. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T17:16+0300

2025-10-10T17:16+0300

2025-10-10T17:16+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/79784/33/797843331_0:171:3035:1878_1920x0_80_0_0_51bcf927bb200ff1215931dd3eafada4.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Ассоциация предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) предложила новую возрастную маркировку для детских игрушек - 14+, сообщает АИДТ. "Одним из ключевых предложений Ассоциации является внесение изменений в технический регламент об игрушках. Предложение предусматривает право добросовестных производителей игрушек с маркировкой 14+ подтверждать безопасность своей продукции в формате декларирования соответствия", - говорится в сообщении. Президент ассоциаций Антонина Цицулина отметила, что мебель, одежда, иные потребительские товары с маркировкой 14+ уже подтверждают безопасность продукции, а игрушки – нет. В рамках работы по стандартизации АИДТ уже внесла в национальные стандарты определения "игрушки гражданско-патриотические" и "игрушки национально-культурные". Ассоциация предприятий индустрии детских товаров – некоммерческая организация, объединяющая профессиональное сообщество в сфере разработки, производства, продвижения и реализации товаров и услуг для детей. Создана в 2008 году для консолидации и ускорения темпов развития отрасли в интересах семьи и детства.

https://1prime.ru/20251010/gosduma-863361424.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия