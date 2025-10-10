Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инфляция в России в сентябре составила 0,34% - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251010/inflyatsiya-863387259.html
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Инфляция в России в сентябре составила 0,34% - 10.10.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:11+0300
2025-10-10T19:11+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.
https://1prime.ru/20251010/rynok-863386634.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_9a440fbaa064917a2deca8be292fafdb.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
19:11 10.10.2025
 
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%

Росстат: инфляция в России в сентябре составила 0,34%

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкМонеты номиналом один рубль
Монеты номиналом один рубль - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Монеты номиналом один рубль. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства.
На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%.
Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года.
По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.
Котировки
Российский рынок акций снизился на 1,89% в пятницу
18:57
 
ЭкономикаРОССИЯРосстат
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала