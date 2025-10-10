https://1prime.ru/20251010/inflyatsiya-863387259.html

Инфляция в России в сентябре составила 0,34%

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.

