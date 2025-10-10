https://1prime.ru/20251010/inflyatsiya-863387259.html
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Инфляция в России в сентябре составила 0,34% - 10.10.2025, ПРАЙМ
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T19:11+0300
2025-10-10T19:11+0300
2025-10-10T19:11+0300
экономика
россия
росстат
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0e91da071279eea37b86e034741be436.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат. "В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства. На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%. Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года. По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.
https://1prime.ru/20251010/rynok-863386634.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83368/88/833688882_175:0:2904:2047_1920x0_80_0_0_9a440fbaa064917a2deca8be292fafdb.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, росстат
Экономика, РОССИЯ, Росстат
Инфляция в России в сентябре составила 0,34%
Росстат: инфляция в России в сентябре составила 0,34%
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Инфляция в России в сентябре составила 0,34% в месячном выражении после дефляции в 0,4% в августе, в годовом - 7,98% после 8,14% месяцем ранее, сообщил в пятницу Росстат.
"В сентябре 2025 года по сравнению с августом 2025 года индекс потребительских цен составил 100,34%, по сравнению с декабрем 2024 года - 104,29%", - говорится в публикации ведомства.
На продовольственные товары в сентябре цены выросли на 0,03% в месячном выражении после снижения на 0,91% в августе; в годовом - выросли на 9,46%.
Рост цен на непродовольственные товары в прошлом месяце ускорился до 0,59% после 0,42% месяцем ранее, в годовом выражении цены выросли на 3,85%. Услуги в сентябре подорожали на 0,47% в месячном выражении и на 11,09% - к сентябрю прошлого года.
По итогам года Минэкономразвития ждет замедления инфляции до 6,8%.
Российский рынок акций снизился на 1,89% в пятницу