Интеллект может быть интегрирован в систему маркировки товаров

МОСКВА, 10 окт – ПРАЙМ. Искусственный интеллект в дальнейшем может быть интегрирован в систему маркировки для анализа данных о товарах, а также автоматической корректировки их распределения по регионам - такое мнение высказал РИА Новости управляющий директор логистического оператора NC Logistic Гарольд Власов. "Главная цель – обеспечение защиты потребителя от контрафакта. Тенденция очевидна: маркировка постепенно охватит большинство товаров массового спроса. В перспективе под контроль может попасть практически весь ассортимент товаров, от продуктов питания до товаров для дома. В дальнейшем не исключена возможность ее интеграции с искусственным интеллектом, который сможет анализировать данные, автоматически корректировать распределение тех или иных товаров по регионам и предоставлять данные по прослеживаемости не только производителям, но и участникам логистического процесса", - сказал Власов. По его словам, система маркировки товаров в России значительно изменила правила игры для производителей, ритейлеров и логистических компаний. Ее внедрение стало не просто техническим нововведением, а важным стратегическим фактором. Маркировка не только снижает количество контрафактной продукции на рынке, но и позволяет контролировать количество определенных позиций в конкретном регионе - например, для предотвращения дефицита. "Маркировка стимулировала модернизацию складских и транспортных процессов, став для логистических компаний одновременно вызовом и мощным стимулом к цифровизации и обновлению информационных систем и систем учета предприятий. Логистические операторы, являясь сервисными компаниями, интегрировались с ЦРПТ "Честный знак" и освоили нанесение, верификацию кодов и формирование пакетов данных для владельцев продукции с целью отчетности в ГИС МТ", - пояснил Власов. При этом он отметил, что внедрение маркировки привело к резкому росту нагрузки на таможенные склады. Неравномерность потоков маркируемых товаров вызывает затоваривание складов. Расширить площади и привлечь дополнительный персонал могут позволить себе только крупные логистические операторы. "Если раньше логист был главным образом организатором перемещения, то сегодня он, по сути, стал цифровым оператором данных. Маркировка заставила логистические компании перейти на уровень аналитики: теперь они отвечают не только за доставку, но и зачастую берут на себя передачу информации о товаре в государственную систему, что в целом повысило их роль в цепочках поставок", - рассказал Власов. Система маркировки "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. На данный момент она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, безалкогольные напитки, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи, фотоаппараты, медицинские изделия, кресла-коляски, антисептики, БАДы и лекарства. На сегодня маркировкой охвачены уже 33 товарные группы, еще по 12 проводятся эксперименты. С апреля 2024 года в России на ряд товаров действует разрешительный режим. Такой механизм через специальный QR-код проверяет качество товара. Если продукт некачественный, система не даст покупателю приобрести его. Система уже распространяется на 16 групп товаров.

