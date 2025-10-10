Каллас признала, что ее жесткий подход раздражает американских чиновников

https://1prime.ru/20251010/kallas-863384311.html
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. Журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатов в среду написал, что европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности. Как подчеркнуло издание, склонность главы евродипломатии "говорить то, что у нее на уме", привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай. "Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им. Издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе 18 сентября сообщило, что Каллас вызывает недовольство в верхах Евросоюза из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
