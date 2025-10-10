Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Каллас признала, что ее жесткий подход раздражает американских чиновников - 10.10.2025
Политика
Каллас признала, что ее жесткий подход раздражает американских чиновников
Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T18:12+0300
2025-10-10T18:12+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников. Журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатов в среду написал, что европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности. Как подчеркнуло издание, склонность главы евродипломатии "говорить то, что у нее на уме", привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай. "Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им. Издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе 18 сентября сообщило, что Каллас вызывает недовольство в верхах Евросоюза из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
18:12 10.10.2025
 
Каллас признала, что ее жесткий подход раздражает американских чиновников

Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих чиновников

© CC BY 4.0 / European Union 2024Кая Каллас
Кая Каллас. Архивное фото
© CC BY 4.0 / European Union 2024
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Глава евродипломатии Кая Каллас признала, что ее жесткий подход к политике раздражает многих, в том числе американских чиновников.
Журнал Foreign Policy со ссылкой на дипломатов в среду написал, что европейские дипломаты считают Каллас слишком прямолинейной и ожидают от нее большей дипломатичности. Как подчеркнуло издание, склонность главы евродипломатии "говорить то, что у нее на уме", привела к обострению отношений с администрацией президента США Дональда Трампа, а также вызвала раздражение у других крупных держав, таких как Индия и Китай.
"Это, безусловно, кого-то раздражает, но времена такие, что мы не можем по-другому", - заявила Каллас, слова которой привела телерадиокомпания ERR, таким образом ответив на вопрос, чувствует ли она, что ее жесткая политика раздражает американцев и не нравится им.
Издание Politico со ссылкой на источник в Брюсселе 18 сентября сообщило, что Каллас вызывает недовольство в верхах Евросоюза из-за ее слишком категоричной риторики в адрес РФ и слабой позиции по происходящему в секторе Газа. Politico также обратило внимание на натянутые отношения главы евродипломатии с некоторыми коллегами, в частности с председателем Евросовета Антониу Коштой.
Кая Каллас - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Каллас сделала тяжелое признание о России
Вчера, 10:25
 
