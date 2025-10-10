https://1prime.ru/20251010/kamnev-863387767.html
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Камнев сообщил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо". Заседание прошло в закрытом режиме.
