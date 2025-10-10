Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении - 10.10.2025
Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Камнев сообщил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо". Заседание прошло в закрытом режиме.
19:20 10.10.2025
 
Задержанный
Задержанный - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Задержанный. Архивное фото
© РИА Новости . Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья.
Камнев сообщил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо".
Заседание прошло в закрытом режиме.
Суд арестовал замгендиректора телеканала "Санкт-Петербург"
