Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении

Суд арестовал блогера Камнева по делу о хищении

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Басманный суд Москвы арестовал блогера Николая Камнева по делу о хищении у Агентства по ТВ и радио Петербурга более 37 миллионов рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Суд постановил: избрать в отношении Камнева меру пресечения в виде заключения под стражу", - огласил решение судья. Камнев сообщил, что также работает в отделе по связям с общественностью в компании "Газпром - газомоторное топливо". Заседание прошло в закрытом режиме.

