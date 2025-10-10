https://1prime.ru/20251010/klienty-863363884.html

Клиенты ВТБ и Альфа-банка смогут управлять счетами одновременно

Клиенты ВТБ и Альфа-банка смогут управлять счетами одновременно - 10.10.2025, ПРАЙМ

Клиенты ВТБ и Альфа-банка смогут управлять счетами одновременно

Клиенты ВТБ и Альфа-банка могут управлять своими счетами одновременно в приложениях двух банков, сейчас идет расширение фокус-группы, в которую войдут до 1,5... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T06:50+0300

2025-10-10T06:50+0300

2025-10-10T06:50+0300

банки

финансы

бизнес

алексей охорзин

втб

альфа-банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863363884.jpg?1760068245

СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ и Альфа-банка могут управлять своими счетами одновременно в приложениях двух банков, сейчас идет расширение фокус-группы, в которую войдут до 1,5 миллиона клиентов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "Мы поэтапно пошли в открытый банкинг. Первый наш проект сделан с Альфа-банком. С ним у нас связка по транзакционным продуктам: по отображению операций, выпискам из истории операций. Это взаимный обмен в рамках пилота", - сказал Охорзин. "Как раз в рамках Finopolis 2025 мы подписали соглашение с нашим партнером и планируем расширить эту выборку до 1,5 миллиона клиентов, чтобы еще больше пользователей могли видеть в "ВТБ Онлайн" свои счета, которые открыты в Альфа-банке. И наоборот - то есть в том из приложений, которое клиенту наиболее удобно", - добавил он. Кроме того, старший вице-президент ВТБ отметил, что сейчас идет тренд на сбережения, сохраняется фокус на открытие вкладов. "Клиенты иногда открывают вклады в разных банках. И хочется видеть, что у тебя происходит, как там твои сбережения, как начисляются проценты, в том числе в других приложениях. Мы здесь пошли дальше с одним из партнеров, с Т-Банком, и сделали взаимное отображение сберегательных продуктов в наших приложениях. Отличный тренд, и готовы расширять и этот пилот - до 1,5 миллиона участников", - сообщил он. Технология открытых API (открытых программных интерфейсов) позволяет с согласия клиента объединять продукты и услуги различных финансовых провайдеров в едином интерфейсе. Например, можно безопасно получать и просматривать информацию о дебетовых счетах и картах из разных банков в одном мобильном приложении. Внедрение этой системы происходит в несколько этапов: сначала подключаются крупнейшие банки, затем к ним присоединятся страховые компании и брокеры, а потом — остальные финансовые организации. Полноценное внедрение технологии крупными банками запланировано ближе к концу 2026 года.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

банки, финансы, бизнес, алексей охорзин, втб, альфа-банк