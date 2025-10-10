Клиенты ВТБ и Альфа-банка смогут управлять счетами одновременно

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ и Альфа-банка могут управлять своими счетами одновременно в приложениях двух банков, сейчас идет расширение фокус-группы, в которую войдут до 1,5 миллиона клиентов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "Мы поэтапно пошли в открытый банкинг. Первый наш проект сделан с Альфа-банком. С ним у нас связка по транзакционным продуктам: по отображению операций, выпискам из истории операций. Это взаимный обмен в рамках пилота", - сказал Охорзин. "Как раз в рамках Finopolis 2025 мы подписали соглашение с нашим партнером и планируем расширить эту выборку до 1,5 миллиона клиентов, чтобы еще больше пользователей могли видеть в "ВТБ Онлайн" свои счета, которые открыты в Альфа-банке. И наоборот - то есть в том из приложений, которое клиенту наиболее удобно", - добавил он. Кроме того, старший вице-президент ВТБ отметил, что сейчас идет тренд на сбережения, сохраняется фокус на открытие вкладов. "Клиенты иногда открывают вклады в разных банках. И хочется видеть, что у тебя происходит, как там твои сбережения, как начисляются проценты, в том числе в других приложениях. Мы здесь пошли дальше с одним из партнеров, с Т-Банком, и сделали взаимное отображение сберегательных продуктов в наших приложениях. Отличный тренд, и готовы расширять и этот пилот - до 1,5 миллиона участников", - сообщил он. Технология открытых API (открытых программных интерфейсов) позволяет с согласия клиента объединять продукты и услуги различных финансовых провайдеров в едином интерфейсе. Например, можно безопасно получать и просматривать информацию о дебетовых счетах и картах из разных банков в одном мобильном приложении. Внедрение этой системы происходит в несколько этапов: сначала подключаются крупнейшие банки, затем к ним присоединятся страховые компании и брокеры, а потом — остальные финансовые организации. Полноценное внедрение технологии крупными банками запланировано ближе к концу 2026 года.
06:50 10.10.2025
 
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Клиенты ВТБ и Альфа-банка могут управлять своими счетами одновременно в приложениях двух банков, сейчас идет расширение фокус-группы, в которую войдут до 1,5 миллиона клиентов, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Мы поэтапно пошли в открытый банкинг. Первый наш проект сделан с Альфа-банком. С ним у нас связка по транзакционным продуктам: по отображению операций, выпискам из истории операций. Это взаимный обмен в рамках пилота", - сказал Охорзин.
"Как раз в рамках Finopolis 2025 мы подписали соглашение с нашим партнером и планируем расширить эту выборку до 1,5 миллиона клиентов, чтобы еще больше пользователей могли видеть в "ВТБ Онлайн" свои счета, которые открыты в Альфа-банке. И наоборот - то есть в том из приложений, которое клиенту наиболее удобно", - добавил он.
Кроме того, старший вице-президент ВТБ отметил, что сейчас идет тренд на сбережения, сохраняется фокус на открытие вкладов.
"Клиенты иногда открывают вклады в разных банках. И хочется видеть, что у тебя происходит, как там твои сбережения, как начисляются проценты, в том числе в других приложениях. Мы здесь пошли дальше с одним из партнеров, с Т-Банком, и сделали взаимное отображение сберегательных продуктов в наших приложениях. Отличный тренд, и готовы расширять и этот пилот - до 1,5 миллиона участников", - сообщил он.
Технология открытых API (открытых программных интерфейсов) позволяет с согласия клиента объединять продукты и услуги различных финансовых провайдеров в едином интерфейсе. Например, можно безопасно получать и просматривать информацию о дебетовых счетах и картах из разных банков в одном мобильном приложении.
Внедрение этой системы происходит в несколько этапов: сначала подключаются крупнейшие банки, затем к ним присоединятся страховые компании и брокеры, а потом — остальные финансовые организации. Полноценное внедрение технологии крупными банками запланировано ближе к концу 2026 года.
 
