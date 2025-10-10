https://1prime.ru/20251010/krushenie-863376701.html
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин - 10.10.2025, ПРАЙМ
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин
Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T16:10+0300
2025-10-10T16:10+0300
2025-10-10T16:10+0300
происшествия
россия
общество
азербайджан
таджикистан
владимир путин
azal
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859715148_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b0382aba0249da4be4d4bf8f89aa771d.jpg
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас следствие завершается, в целом всё понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
https://1prime.ru/20251010/putin-863376216.html
азербайджан
таджикистан
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/13/859715148_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_73931f9bfb73ad86437f20b1e92b5784.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , азербайджан, таджикистан, владимир путин, azal
Происшествия, РОССИЯ, Общество , АЗЕРБАЙДЖАН, ТАДЖИКИСТАН, Владимир Путин, AZAL
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин
Путин заявил о скором завершении следствия по катастрофе AZAL