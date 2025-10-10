https://1prime.ru/20251010/krushenie-863376701.html

Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин

ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас следствие завершается, в целом всё понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.

