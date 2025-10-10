Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин - 10.10.2025, ПРАЙМ
Следствие по катастрофе AZAL завершается, заявил Путин
2025-10-10T16:10+0300
2025-10-10T16:10+0300
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин. "Сейчас следствие завершается, в целом всё понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
16:10 10.10.2025
 
ДУШАНБЕ, 10 окт - ПРАЙМ. Следствие по катастрофе самолета AZAL завершается, в целом его результаты понятны, заявил президент России Владимир Путин.
"Сейчас следствие завершается, в целом всё понятно. Есть какие-то еще детали, тонкости, которые специалисты должны оформить соответствующим образом. Вот об этом мы вчера с президентом Азербайджана и говорили", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам государственного визита в Таджикистан.
Путин рассказал, чего требовало расследование крушения самолета AZAL
16:06
 
Заголовок открываемого материала