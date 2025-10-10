В Крыму увеличится число АЗС, торгующих бензином
Аксенов: с 11 октября бензин будет поступать в продажу дополнительно на 18 заправок Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт - ПРАЙМ. Бензин с субботы будет поступать в продажу дополнительно на 18 заправок в различных регионах в республике Крым, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"У нас пока проблема с бензином окончательно не решена, но постепенно будем увеличивать количество заправок, на которых организована его продажа. С завтрашнего дня (11 октября) дополнительно начнут работать еще 18 автозаправочных станций по всей территории республики Крым", - сказал Аксенов на видео, опубликованном в его канале в Max.
Адреса АЗС будут опубликованы на сайте правительства и на сайте министерства топлива и энергетики республики. Мероприятия по урегулированию ситуации с наличием автомобильного топлива на автозаправочных станциях республики согласованы с федеральными органами власти.
На прошедшей неделе бензин марок АИ-92 и АИ-95 периодически появлялся в продаже на 70-80 АЗС по всей республике. Информация о наличии топлива обновляется несколько раз в день.
Глава Крыма Аксенов ранее сообщил, что в регионе достигнута договоренность с нефтетрейдерами о фиксированной стоимости топлива на 30 дней, в частности за бензин марки АИ-92 – не выше 70 рублей за литр, за АИ-95 – не выше 76 рублей за литр. В Севастополе также снизили цены на бензин, 2 октября предельная стоимость литра АИ-95 стала 78,95 рублей, АИ-92 - 70,95 рублей. Лимит на заправку в Севастополе составляет 30 литров.
Первого октября министр энергетики России Сергей Цивилев обсудил ситуацию с поставками топлива в новые регионы с властями Крыма и Севастополя, находясь на полуострове. Он отметил, что ситуация с перебоями топлива в Крыму и новых регионах будет полностью разрешена к концу октября.