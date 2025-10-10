https://1prime.ru/20251010/kuzbass-863362613.html

В Кузбассе прорабатывают перспективу глубокой переработки угля

В Кузбассе прорабатывают перспективу глубокой переработки угля - 10.10.2025, ПРАЙМ

В Кузбассе прорабатывают перспективу глубокой переработки угля

Власти Кузбасса прорабатывают перспективу глубокой переработки угля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк. | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T05:38+0300

2025-10-10T05:38+0300

2025-10-10T05:38+0300

энергетика

экономика

промышленность

кузбасс

кемеровская область

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863362613.jpg?1760063884

КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают перспективу глубокой переработки угля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк. "Перспективу развития угольной промышленности мы видим в глубокой переработке угля. Речь идет уже не об обогащении угля, а о создании новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. В решении этой задачи нужен комплексный подход — в основе которого научные исследования", – написал Илья Середюк. Глава региона уточнил, что перед кузбасскими учеными, занимающимися изучением угля, он поставил конкретные вопросы о том, какой продукт возможно производить в регионе, сколько угля и какие его марки нужны для производства, на каком этапе находятся разработки. "Уже получил предварительные предложения от наших ученых по новым продуктам: углеволокно, полукокс, электроды для алюминиевой и титановой промышленности, жидкое топливо, сорбенты, катализаторы, газообразное топливо, метанол, аммиак, водород. Посчитаем самые перспективные продукты, которые действительно востребованы в стране, и будем запускать производство. Если потребуется, выйдем с инициативами на федеральный уровень", – написал губернатор.

кузбасс

кемеровская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

промышленность, кузбасс, кемеровская область