2025-10-10T05:38+0300
2025-10-10T05:38+0300
энергетика
экономика
промышленность
кузбасс
кемеровская область
КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают перспективу глубокой переработки угля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк. "Перспективу развития угольной промышленности мы видим в глубокой переработке угля. Речь идет уже не об обогащении угля, а о создании новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. В решении этой задачи нужен комплексный подход — в основе которого научные исследования", – написал Илья Середюк. Глава региона уточнил, что перед кузбасскими учеными, занимающимися изучением угля, он поставил конкретные вопросы о том, какой продукт возможно производить в регионе, сколько угля и какие его марки нужны для производства, на каком этапе находятся разработки. "Уже получил предварительные предложения от наших ученых по новым продуктам: углеволокно, полукокс, электроды для алюминиевой и титановой промышленности, жидкое топливо, сорбенты, катализаторы, газообразное топливо, метанол, аммиак, водород. Посчитаем самые перспективные продукты, которые действительно востребованы в стране, и будем запускать производство. Если потребуется, выйдем с инициативами на федеральный уровень", – написал губернатор.
кузбасс
кемеровская область
Энергетика, Экономика, Промышленность, КУЗБАСС, Кемеровская область
05:38 10.10.2025
 
В Кузбассе прорабатывают перспективу глубокой переработки угля

КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают перспективу глубокой переработки угля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Перспективу развития угольной промышленности мы видим в глубокой переработке угля. Речь идет уже не об обогащении угля, а о создании новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. В решении этой задачи нужен комплексный подход — в основе которого научные исследования", – написал Илья Середюк.
Глава региона уточнил, что перед кузбасскими учеными, занимающимися изучением угля, он поставил конкретные вопросы о том, какой продукт возможно производить в регионе, сколько угля и какие его марки нужны для производства, на каком этапе находятся разработки.
"Уже получил предварительные предложения от наших ученых по новым продуктам: углеволокно, полукокс, электроды для алюминиевой и титановой промышленности, жидкое топливо, сорбенты, катализаторы, газообразное топливо, метанол, аммиак, водород. Посчитаем самые перспективные продукты, которые действительно востребованы в стране, и будем запускать производство. Если потребуется, выйдем с инициативами на федеральный уровень", – написал губернатор.
 
ЭнергетикаЭкономикаПромышленностьКУЗБАССКемеровская область
 
 
Заголовок открываемого материала