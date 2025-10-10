https://1prime.ru/20251010/kuzbass-863362613.html
В Кузбассе прорабатывают перспективу глубокой переработки угля
2025-10-10T05:38+0300
КЕМЕРОВО, 10 окт – ПРАЙМ. Власти Кузбасса прорабатывают перспективу глубокой переработки угля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Кемеровской области Илья Середюк.
"Перспективу развития угольной промышленности мы видим в глубокой переработке угля. Речь идет уже не об обогащении угля, а о создании новых продуктов с высокой добавленной стоимостью. В решении этой задачи нужен комплексный подход — в основе которого научные исследования", – написал Илья Середюк.
Глава региона уточнил, что перед кузбасскими учеными, занимающимися изучением угля, он поставил конкретные вопросы о том, какой продукт возможно производить в регионе, сколько угля и какие его марки нужны для производства, на каком этапе находятся разработки.
"Уже получил предварительные предложения от наших ученых по новым продуктам: углеволокно, полукокс, электроды для алюминиевой и титановой промышленности, жидкое топливо, сорбенты, катализаторы, газообразное топливо, метанол, аммиак, водород. Посчитаем самые перспективные продукты, которые действительно востребованы в стране, и будем запускать производство. Если потребуется, выйдем с инициативами на федеральный уровень", – написал губернатор.
