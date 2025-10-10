СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян

https://1prime.ru/20251010/latviya-863396518.html
Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, нарушивших миграционные нормы, сообщает Politico. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, нарушивших миграционные нормы, сообщает Politico."Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию представитель латвийского Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.Она подчеркнула, что после этой даты их пребывание в стране будет считаться незаконным.Сейчас в Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. Однако единственным государственным языком является латышский, а русский официально признан иностранным.В стране принят закон о переходе всей системы образования на латышский язык в течение трёх лет. Русский можно будет изучать лишь как "язык национального меньшинства".С августа 2022 года временные виды на жительство россиянам продлеваются только в исключительных случаях, а постоянное ВНЖ выдается при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.
