СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян - 10.10.2025
СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян
СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян - 10.10.2025, ПРАЙМ
СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян
Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, нарушивших миграционные нормы, сообщает Politico. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T23:16+0300
2025-10-10T23:16+0300
в мире
латвия
politico
https://cdnn.1prime.ru/img/84137/20/841372040_0:225:2400:1575_1920x0_80_0_0_b963a3477551abd023159d3b26ecb01d.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, нарушивших миграционные нормы, сообщает Politico."Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию представитель латвийского Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.Она подчеркнула, что после этой даты их пребывание в стране будет считаться незаконным.Сейчас в Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. Однако единственным государственным языком является латышский, а русский официально признан иностранным.В стране принят закон о переходе всей системы образования на латышский язык в течение трёх лет. Русский можно будет изучать лишь как "язык национального меньшинства".С августа 2022 года временные виды на жительство россиянам продлеваются только в исключительных случаях, а постоянное ВНЖ выдается при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.
латвия
В мире, ЛАТВИЯ, Politico
СМИ рассказали, что в Латвии готовятся депортировать более сотни россиян

Politico: более 800 граждан России обяжут покинуть Латвию до 13 октября

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Власти Латвии намерены депортировать свыше 800 граждан России, нарушивших миграционные нормы, сообщает Politico.
"Они должны покинуть страну в срок до 13 октября", — заявила изданию представитель латвийского Управления по делам гражданства и миграции Мадара Пуке.
Она подчеркнула, что после этой даты их пребывание в стране будет считаться незаконным.
Сейчас в Латвии проживает около 1,8 миллиона человек, из них почти 40% — русскоязычные. Однако единственным государственным языком является латышский, а русский официально признан иностранным.
В стране принят закон о переходе всей системы образования на латышский язык в течение трёх лет. Русский можно будет изучать лишь как "язык национального меньшинства".
С августа 2022 года временные виды на жительство россиянам продлеваются только в исключительных случаях, а постоянное ВНЖ выдается при условии сдачи экзамена по латышскому языку на уровень не ниже А2.
В миреЛАТВИЯPolitico
 
 
