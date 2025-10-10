"Редкое представление". СМИ поразились заявлению Меркель о России
RS: заявление Меркель о России показало лицемерие Запада. Что она сказала
Ангела Меркель. Архивное фото
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о России показало лицемерие Запада, пишет Responsible Statecraft.
Позавчера она сказала в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
"Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года <...>. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт", — говорится в публикации.
В 2022 году Меркель признавала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.
В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках.
