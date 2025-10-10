Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Редкое представление". СМИ поразились заявлению Меркель о России
запад
ангела меркель
владимир путин
германия
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о России показало лицемерие Запада, пишет Responsible Statecraft. Позавчера она сказала в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали."Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года &lt;...&gt;. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт", — говорится в публикации.В 2022 году Меркель признавала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках.
запад, ангела меркель, владимир путин, германия
ЗАПАД, Ангела Меркель, Владимир Путин, ГЕРМАНИЯ
"Редкое представление". СМИ поразились заявлению Меркель о России

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Заявление канцлера Германии Ангелы Меркель о России показало лицемерие Запада, пишет Responsible Statecraft.

Позавчера она сказала в интервью венгерскому порталу Partizán, что Франция и ФРГ в 2021 году предлагали выработать новый формат прямых переговоров с Россией вместо минских соглашений, но Польша и страны Балтии их не поддержали.
"Комментарии дают редкое, новое представление об ухудшении отношений Запада с Россией, которое достигло апогея в феврале 2022 года <...>. Рассказ Меркель придает убедительности аргументам о том, что Запад не использовал все дипломатические средства для предотвращения войны, которая теперь превратилась в затяжной конфликт", — говорится в публикации.

В 2022 году Меркель признавала, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление.

В свою очередь, президент России Владимир Путин заявил на недавнем заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай", что конфликта на Украине можно было бы избежать, если бы ее не превратили в разрушительный инструмент в чужих руках.
ЗАПАД Ангела Меркель Владимир Путин ГЕРМАНИЯ
 
 
Заголовок открываемого материала