МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении. Накануне Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует. Банк России ждет реакцию Росимущества на предписание о необходимости выставить миноритарным акционерам ЮГК оферту на выкуп акций, заявила журналистам в среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ направил Росимуществу предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций, поскольку Росимущество уже более 35 дней является новым собственником компании. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.
21:03 10.10.2025
 
Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК

Минфин, Банк России и Росимущество ведут переговоры по оферте миноритариям ЮГК

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении.
Накануне Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует.
Банк России ждет реакцию Росимущества на предписание о необходимости выставить миноритарным акционерам ЮГК оферту на выкуп акций, заявила журналистам в среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ направил Росимуществу предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций, поскольку Росимущество уже более 35 дней является новым собственником компании.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.
