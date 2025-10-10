https://1prime.ru/20251010/minfin-863390325.html
Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК
Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК - 10.10.2025, ПРАЙМ
Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК
Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T21:03+0300
2025-10-10T21:03+0300
2025-10-10T21:03+0300
россия
финансы
рф
эльвира набиуллина
росимущество
банк россия
югк
минфин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_0:16:3586:2033_1920x0_80_0_0_e027d0852be17661e5aca2ba2263a784.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении. Накануне Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует. Банк России ждет реакцию Росимущества на предписание о необходимости выставить миноритарным акционерам ЮГК оферту на выкуп акций, заявила журналистам в среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ направил Росимуществу предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций, поскольку Росимущество уже более 35 дней является новым собственником компании. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.
https://1prime.ru/20250918/kompaniya-862442449.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/17/859834963_429:0:3158:2047_1920x0_80_0_0_88af4a4155103a4d831c0ff645fe8c45.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, финансы, рф, эльвира набиуллина, росимущество, банк россия, югк, минфин
РОССИЯ, Финансы, РФ, Эльвира Набиуллина, Росимущество, банк Россия, ЮГК, Минфин
Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК
Минфин, Банк России и Росимущество ведут переговоры по оферте миноритариям ЮГК
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении.
Накануне Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует.
Банк России ждет реакцию Росимущества на предписание о необходимости выставить миноритарным акционерам ЮГК оферту на выкуп акций, заявила журналистам в среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ направил Росимуществу предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций, поскольку Росимущество уже более 35 дней является новым собственником компании.
Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.
ЮГК после продажи может остаться публичной компанией, заявил Моисеев