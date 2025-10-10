Минфин находится в контакте с ЦБ и Росимуществом по оферте миноритариям ЮГК

https://1prime.ru/20251010/minfin-863390325.html

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Минфин РФ находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом для разрешения ситуации по оферте миноритариям ЮГК, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства. "Минфин России находится в тесном контакте с Банком России и Росимуществом в целях разрешения сложившейся ситуации, обеспечения стабильности финансового рынка и соблюдения интересов государства", - говорится в сообщении. Накануне Росимущество сообщило о том, что находится в тесном контакте с Банком России, Минфином, Генпрокуратурой и акционерами ЮГК для разрешения ситуации по оферте миноритариям. В ведомстве отметили, что юридический механизм направления Росимуществом соответствующей оферты в российском законодательстве отсутствует. Банк России ждет реакцию Росимущества на предписание о необходимости выставить миноритарным акционерам ЮГК оферту на выкуп акций, заявила журналистам в среду глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. ЦБ направил Росимуществу предписание о необходимости предложить акционерам ЮГК выкуп акций, поскольку Росимущество уже более 35 дней является новым собственником компании. Около 67,25% акций "Южуралзолота" перешло в собственность РФ в лице Росимущества с 15 июля нынешнего года. Ранее основным бенефициаром золотодобывающего предприятия был Константин Струков с долей в 67,8%. Еще 22% владеет "ААА Управление Капиталом", входящее в группу Газпромбанка, а 10,2% акций находится в свободном обращении.

