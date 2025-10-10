Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минфин рассказал о межбюджетных трансфертах регионам - 10.10.2025
Минфин рассказал о межбюджетных трансфертах регионам
экономика
россия
рф
антон силуанов
минфин
госдума
совет федерации
россия, рф, антон силуанов, минфин, госдума, совет федерации
Экономика, РОССИЯ, РФ, Антон Силуанов, Минфин, Госдума, Совет Федерации
© РИА Новости . Роман Галкин | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов РФ
Здание Министерства финансов РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Роман Галкин
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила распределение межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы и поправок к бюджету на 2025 год, объем межбюджетных трансфертов регионам в следующие три года составит 11,4 триллиона рублей, сообщили в Минфине РФ.
Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ, пояснили в министерстве. Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам. Кроме того, на заседаниях рассматриваются вопросы порядка предоставления, распределения и возврата бюджетных кредитов субъектам на инфраструктурные проекты.
"В правительстве РФ состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Комиссия рассмотрела и одобрила распределение межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы и проекта изменений бюджета на 2025 год", - говорится в материалах на сайте министерства.
Отмечается, что заседание прошло под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова, заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева, первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова.
"Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году объем межбюджетных трансфертов для выполнения обязательств регионами составит 3,6 трлн рублей, в 2027 году – 3,8 трлн рублей и в 2028 году – 4 трлн рублей. Суммарно за три года планируется направить регионам 11,4 трлн рублей", - отмечается в материалах.
В Минфине отметили, что впервые регионы увидели распределение большинства федеральных трансфертов уже в сентябре.
"В проекте бюджета на 2026 год распределено 99% от их объема. Такой высокий показатель превышает аналогичный показатель прошлого года и является максимальным за последние семь лет. Достичь его удалось благодаря внесенным изменениям в Бюджетный кодекс – уже в июне регионы впервые участвовали в сверке исходных данных, на основании которых производится распределение субсидий, а в августе и сентябре главными распорядителями обеспечено доведение до субъектов методик и проектов распределений большинства субсидий", - уточняется в материалах.
Значительная часть распределенных трансфертов – это дотации для устойчивости региональных бюджетов и повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, отмечается в материалах.
Кроме того, законопроектом предусмотрено направление 30 новых субсидий и 3 субвенций, которые не предоставлялись в 2025 году, добавили в Минфине.
