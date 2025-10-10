https://1prime.ru/20251010/minfin-863391568.html

Минфин рассказал о межбюджетных трансфертах регионам

Минфин рассказал о межбюджетных трансфертах регионам - 10.10.2025, ПРАЙМ

Минфин рассказал о межбюджетных трансфертах регионам

Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила распределение межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы и... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T21:43+0300

2025-10-10T21:43+0300

2025-10-10T21:43+0300

экономика

россия

рф

антон силуанов

минфин

госдума

совет федерации

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859567130_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_50d87e1da6a5673646f96c8c5266b02b.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений одобрила распределение межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта бюджета на 2026-2028 годы и поправок к бюджету на 2025 год, объем межбюджетных трансфертов регионам в следующие три года составит 11,4 триллиона рублей, сообщили в Минфине РФ. Трехсторонняя комиссия по вопросам межбюджетных отношений – это совещательный орган, в который входят депутаты Госдумы, сенаторы и представители правительства РФ, пояснили в министерстве. Комиссия рассматривает проекты нормативных актов, которые касаются правил предоставления и распределения межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам. Кроме того, на заседаниях рассматриваются вопросы порядка предоставления, распределения и возврата бюджетных кредитов субъектам на инфраструктурные проекты. "В правительстве РФ состоялось заседание трехсторонней комиссии по вопросам межбюджетных отношений. Комиссия рассмотрела и одобрила распределение межбюджетных трансфертов к первому чтению проекта федерального бюджета на 2026-2028 годы и проекта изменений бюджета на 2025 год", - говорится в материалах на сайте министерства. Отмечается, что заседание прошло под председательством министра финансов РФ Антона Силуанова, заместителя председателя Совета Федерации Николая Журавлева, первого зампредседателя Госдумы Александра Жукова. "Согласно проекту федерального бюджета, в 2026 году объем межбюджетных трансфертов для выполнения обязательств регионами составит 3,6 трлн рублей, в 2027 году – 3,8 трлн рублей и в 2028 году – 4 трлн рублей. Суммарно за три года планируется направить регионам 11,4 трлн рублей", - отмечается в материалах. В Минфине отметили, что впервые регионы увидели распределение большинства федеральных трансфертов уже в сентябре. "В проекте бюджета на 2026 год распределено 99% от их объема. Такой высокий показатель превышает аналогичный показатель прошлого года и является максимальным за последние семь лет. Достичь его удалось благодаря внесенным изменениям в Бюджетный кодекс – уже в июне регионы впервые участвовали в сверке исходных данных, на основании которых производится распределение субсидий, а в августе и сентябре главными распорядителями обеспечено доведение до субъектов методик и проектов распределений большинства субсидий", - уточняется в материалах. Значительная часть распределенных трансфертов – это дотации для устойчивости региональных бюджетов и повышения оплаты труда работникам бюджетной сферы, отмечается в материалах. Кроме того, законопроектом предусмотрено направление 30 новых субсидий и 3 субвенций, которые не предоставлялись в 2025 году, добавили в Минфине.

https://1prime.ru/20251010/itogi-863382058.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, рф, антон силуанов, минфин, госдума, совет федерации