Минтруд поддержал предложение о диверсификации ставок по семейной ипотеке
Минтруд поддержал предложение о диверсификации ставок по семейной ипотеке
2025-10-10T09:23+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Министерство труда и социальной защиты поддерживает предложение о диверсификации ставки по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, сообщил РИА Новости министр труда Антон Котяков. Соответствующее предложение ранее озвучила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Мы поддерживаем диверсификацию", - сказал министр.
