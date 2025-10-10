Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц в Краснодаре

https://1prime.ru/20251010/momotov--863368377.html

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Судья Верховного суда РФ в отставке Виктор Момотов продолжает получать доход от одной из гостиниц сети Marton в Краснодаре, заявил предприниматель Андрей Марченко, вместе с Момотовым являющийся ответчиком по иску Генпрокуратуры. "Пашковская гостиница (Marton Пашковский – ред.) - да, действительно, до сих пор Момотов получал от нее прибыль", - сказал Марченко, выступая в Останкинском суде Москвы по видеосвязи из СИЗО в Краснодаре. "До 2010 года он (Момотов – ред.) и близко не имел отношения к гостиницам. Когда Момотов переехал в Москву, он занимался своими делами, я своими, я взял кредит… купил гостиницу "Вологда", сделал там ремонт, продолжаю его делать, потому что она старая, и в дальнейшем участок Краснодаре мы купили с Виктором Викторовичем напополам. Эта гостиница до сих пор строится, более 12 лет", - добавил бизнесмен.На вопрос прокурора, как Момотов технически получал деньги, будучи судьей Верховного суда, Марченко ответил, что он раз в месяц завозил ему наличными, сумма варьировалась от 100 до 300 тысяч рублей, а сама гостиница небольшая, не более 30 номеров.На заседании в среду Момотов заявил суду, что к имуществу Марченко он не имеет никакого отношения.Генпрокуратура ранее направила в столичный суд иск об обращении в доход государства активов Момотова, которые тот получил, нарушая антикоррупционное законодательство, сообщил ранее источник РИА Новости. Их общая стоимость оценивается в 9 миллиардов рублей, речь преимущественно идет о сети отелей Marton, которой, по данным ГП, Момотов владел через аффилированных лиц, ведя бизнес с краснодарским предпринимателем Андреем Марченко.Марченко и его сын арестованы в Краснодаре по делу о мошенничестве в особо крупном размере.Высшая квалификационная коллегия судей РФ 26 сентября прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова в связи с его письменным заявлением. Теперь он остается в статусе судьи в отставке, который также предполагает гарантии неприкосновенности.

