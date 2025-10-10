https://1prime.ru/20251010/moskvichi-863364742.html
Москвичам посоветовали использовать городской транспорт из-за дождя
2025-10-10T07:48+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Москвичам стоит использовать городской транспорт в пятницу из-за дождя, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта.
"ЦОДД: в городе местами идет дождь - не отвлекайтесь на телефон за рулем. По прогнозам синоптиков, в городе в течение дня будет идти дождь. Водителям рекомендуем: не отвлекаться на телефон во время движения; избегать резких маневров; заранее снижать скорость перед пешеходными переходами; для поездок использовать городской транспорт", - говорится в сообщении.
