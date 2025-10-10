https://1prime.ru/20251010/nalog-863339243.html

Россиян предупредили об удержании долгов по налогам из зарплаты

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Если гражданин не исполняет обязанность по уплате налогов, налоговый орган должен направить ему соответствующее требование, а затем вправе начислять на сумму долга пени и применять меры принудительного исполнения, рассказал агентству “Прайм” адвокат Адвокатского бюро "БВМП" Ярослав Земсков.Перечень и порядок применения таких мер описаны в статье 48 Налогового кодекса РФ.Помимо имущества и денежных средств на вкладах, они могут затронуть и заработную плату должника. Делается это после того, как налоговый орган, не получив добровольного исполнения своих требований, обратится в суд за взысканием недоимки, пеней, штрафа и получит исполнительный лист, который передаст для исполнения в подразделение Федеральной службы судебных приставов по месту жительства должника.Сведения о месте работы должника пристав получит из Социального Фонда или налогового органа.“Если общая сумма взыскиваемого долга по налогам не превышает 25 тысяч рублей, налоговый орган вправе самостоятельно направить исполнительный документ на работу должника, не обращаясь в службу судебных приставов. Документ передается на исполнение в бухгалтерию, которая и производит удержания из заработной платы задолжавшего гражданина до момента полного погашения задолженности”, - указал адвокат.Максимальный размер удержаний в этом случае не может превышать 50% от заработной платы после удержания НДФЛ. Следует также отметить, что, если в отношении одного и того же должника имеются несколько исполнительных документов с разными очередями взыскания (например, выплаты по алиментам, расчет по выходному пособию и налоговая задолженность), удержания должны производиться в соответствии с этой очередностью. В этом случае задолженность по налогам должна быть удержана в третью очередь, уступая, в частности, алиментным выплатам.Если у гражданина есть иждивенцы, закон предусматривает социальную гарантию в виде сохранения заработной платы и иных доходов должника ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации или ее субъекту). Заявление об этом следует подать в суд, вынесший решение о взыскании.Если налогоплательщик уже оплатил задолженность до момента удержания из заработной платы, то деньги могут вернуть. Необходимые для этого действия зависят от того, переведена ли приставом удержанная сумма в адрес налоговой или находится на депозите службы судебных приставов. В любом случае понадобится квитанция об оплате.“Таким образом, законодательство действительно предусматривает возможность удержания налоговой задолженности из заработной платы без предварительного согласия должника, но при этом сохраняется право на защиту и оспаривание таких действий в случае ошибки или двойной оплаты”, - заключил Земсков.

