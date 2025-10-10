https://1prime.ru/20251010/napravlenija-863362851.html

Названы самые популярные у россиян направления на ноябрьские праздники

Названы самые популярные у россиян направления на ноябрьские праздники - 10.10.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные у россиян направления на ноябрьские праздники

Китайские курорты оказались в топ-5 направлений по доле бронирований туров на ноябрьские праздники у россиян, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T05:50+0300

2025-10-10T05:50+0300

2025-10-10T05:50+0300

туризм

бизнес

россия

турция

таиланд

оаэ

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863362851.jpg?1760064612

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Китайские курорты оказались в топ-5 направлений по доле бронирований туров на ноябрьские праздники у россиян, рассказали РИА Новости в интернет-магазине туров Travelata. Сервис проанализировал покупки туров на своей платформе, которые захватывают выходные в связи с празднованием Дня народного единства. В ноябре россиян ждут три выходных дня - со 2-го по 4-е число. "Ноябрьские праздники наши туристы планируют провести за границей. В этом году в рейтинге самых популярных направлений на начало ноября нет российских курортов. Их вытеснили китайские, которые заняли пятую строчку рейтинга. Поездки в Поднебесную набрали долю 5%. В 2024-м эту строчку занимали поездки внутри страны с долей 8%", - говорится в исследовании. Что касается среднего чека, то в тур в Поднебесную с захватом ноябрьских праздников, по данным Travelata, составляет 251,2 тысячи рублей. Там также рассказали, что на первом месте среди самых популярных направлений второй год подряд Турция, ее доля в числе бронирований также стабильна и составляет 30%. В сервисе обратили внимание, что средний чек поездки в Турцию на ноябрьские немного снизился - до 216 тысяч рублей с 218 тысяч рублей за тур в прошлом году. "На своих местах остаются и другие популярные направления: Египет, Таиланд и ОАЭ. Доля отдыха на Красном море подросла с 20% до 23%, средний чек немного увеличился - с 262 тысяч рублей до 265 тысяч. Таиланд, наоборот, потерял часть поклонников - его доля снизилась с 15% до 12%. Средняя цена отдыха снизилась с 289 тысяч рублей до 277 тысяч. Доля ОАЭ уменьшилась всего на один процентный пункт и составила 11%. Цена отдыха остается неизменной два года подряд и составляет 273 тысячи рублей за тур", - указали в Travelata. Чаще всего россияне выбирают туры на ноябрьские с размещением в пятизвездочных отелях (53%). На втором месте четырехзвездочные отели (30%), на третьем - гостиницы с тремя звездами (13%). "На ближайшие ноябрьские праздники уже запланировали поездки больше туристов, чем годом ранее. Рост составил 27%. Вероятно, это связано с тем, что свободных дней будет больше, чем в 2024-м. Кроме того, у россиян появилась возможность без визы посетить Китай, что привлекло дополнительный турпоток. В этой стране в начале ноября еще довольно тепло и можно приятно и комфортно провести время, открыть для себя новые курорты и города", - прокомментировал данные директор по маркетингу интернет-магазина туров Travelata Олег Козырев.

турция

таиланд

оаэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, турция, таиланд, оаэ