Минфин не планирует менять шкалу по НДФЛ

2025-10-10T11:10+0300
2025-10-10T11:10+0300
2025-10-10T11:11+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Шкалу НДФЛ менять не планируется, это было бы избыточно, заявила первый замминистра финансов Ирина Окладникова на комитете Госдумы по экономической политике."В части НДФЛ... мы в прошлом году с благодарностью учли предложения в том числе и партии, и действительно сделали дифференцированную шкалу, эти доходы дополнительные уже учтены в базовых, поэтому дополнительного изменения не предусматривается, считаем, что оно просто избыточно, это уже просто будет очень большая дифференциация, эффект будет обратный", - сказала она.
