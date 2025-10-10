Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
MOL увеличит поставки нефти в Сербию после введения санкций США против NIS
MOL увеличит поставки нефти в Сербию после введения санкций США против NIS
экономика
сербия
сша
nis
мировая экономика
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MOL увеличивает объем поставок нефти в Сербию в условиях вступления в силу санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций."Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).При этом министр признал, что увеличение поставок MOL "не может полностью заменить поставки из Хорватии".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
сербия, сша, nis, мировая экономика
Экономика, СЕРБИЯ, США, NIS, Мировая экономика
08:42 10.10.2025 (обновлено: 08:52 10.10.2025)
 
© Сергей ЗахаровНефть
Нефть
Нефть. Архивное фото
© Сергей Захаров
БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MOL увеличивает объем поставок нефти в Сербию в условиях вступления в силу санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций.
"Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
При этом министр признал, что увеличение поставок MOL "не может полностью заменить поставки из Хорватии".
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Государственные флаги РФ и Сербии - ПРАЙМ, 1920, 09.10.2025
Вучич обсудил с послом России санкции против "Нефтяной индустрии Сербии"
Вчера, 17:13
 
ЭкономикаСЕРБИЯСШАNISМировая экономика
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
