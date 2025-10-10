https://1prime.ru/20251010/neft-863366378.html

MOL увеличит поставки нефти в Сербию после введения санкций США против NIS

2025-10-10T08:42+0300

2025-10-10T08:42+0300

2025-10-10T08:52+0300

БУДАПЕШТ, 10 окт - ПРАЙМ. Венгерская энергокомпания MOL увеличивает объем поставок нефти в Сербию в условиях вступления в силу санкций США против "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS), заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.NIS утром в четверг сообщила о начале действия санкций США, которые были введены 10 января и многократно переносились. Оператор Адриатического нефтепровода JANAF в Хорватии заявил о приостановке сотрудничества с "Нефтяной индустрией Сербии" из-за санкций."Конечно, мы поддерживаем наших сербских друзей, мы находимся в постоянном контакте, и поскольку MOL, как крупнейшая энергетическая компания в регионе, играет важную роль в поставках нефти и топлива в Сербию, они могут рассчитывать на увеличение поставок MOL", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).При этом министр признал, что увеличение поставок MOL "не может полностью заменить поставки из Хорватии".* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

