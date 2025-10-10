https://1prime.ru/20251010/niderlandy-863372152.html

В российском посольстве высказались о производстве дронов в Нидерландах

В российском посольстве высказались о производстве дронов в Нидерландах - 10.10.2025

В российском посольстве высказались о производстве дронов в Нидерландах

Запуск производства дронов в Нидерландах станет новым этапом в гонке вооружений, а готовность поставлять эту продукцию Киеву еще сильнее втягивает страну в... | 10.10.2025, ПРАЙМ

ГААГА, 10 окт - ПРАЙМ. Запуск производства дронов в Нидерландах станет новым этапом в гонке вооружений, а готовность поставлять эту продукцию Киеву еще сильнее втягивает страну в украинский конфликт, заявили РИА Новости в российском посольстве в Гааге. Ранее министерство обороны Нидерландов сообщило о запуске производства оборонной продукции на заводе VDL в Борне. По словам главы ведомства Рубена Брекелманса, первые производственные линии по сборке дронов запустят в ближайшие несколько месяцев. Как отмечается на сайте нидерландского минобороны, производимая в Борне продукция "укрепит не только вооруженные силы Нидерландов, но и Украины". "Рассматриваем это решение Гааги как очередной этап в гонке вооружений, с помощью которой Нидерланды рассчитывают придать "второе дыхание" национальному военно-промышленному комплексу", - прокомментировали в российском посольстве. В диппредставительстве подчеркнули, что готовность поставлять эту продукцию Киеву "свидетельствует о том, что королевство еще глубже увязает в конфликте и не настроено на его мирное урегулирование".Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф ранее посетил Украину с рабочим визитом, по итогам которого сообщил, что страны договорись о сотрудничестве в области производства беспилотников.В июне власти Нидерландов подписали контракты с украинскими компаниями на производство 600 тысяч дронов на сумму около 500 миллионов евро. Сообщалось, что Нидерланды и Украина будут совместно работать над разработкой современных беспилотников и ускорением производства успешных прототипов. Почти половина из них будет разработана в Нидерландах.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта и напрямую вовлекают страны НАТО в него. Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах.

