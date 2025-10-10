https://1prime.ru/20251010/oplata-863361948.html

ВТБ: оплата R-кодом лидирует среди альтернативных платежей

2025-10-10T05:01+0300

финансы

банки

алексей охорзин

втб

СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Оплата QR-кодом лидирует среди альтернативных платежей, в будущем рост продолжится, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "Среди альтернативных методов уверенно лидирует оплата по QR-коду, в том числе C2B (оплата физлицами товаров и услуг - ред.) - по сравнению с прошлым годом объем вырос более чем на 30% и, по нашим ожиданиям, продолжит расти умеренными темпами", - сказал он. Биометрия также стремительно набирает популярность среди альтернативных платежей - к концу 2025 года объем таких платежей увеличится примерно в девять раз по сравнению с прошлым годом. Это объясняется не только удобством, но и высоким уровнем безопасности таких оплат, поясняет Охорзин. Активно развиваются и цифровые кошельки, которые уже заняли 12% в структуре платежей россиян, и в 2026 году их доля достигнет 16%, прогнозирует ВТБ. "Сегодня альтернативные платежные инструменты уже занимают почти половину всех безналичных расчетов. Мы прогнозируем, что в следующем году каждый второй безналичный рубль будет проведен без предъявления банковской карты — и доля привычных и новых способов оплаты фактически сравняется", - также отметил Охорзин.

2025

