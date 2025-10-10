ВТБ: оплата R-кодом лидирует среди альтернативных платежей

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20251010/oplata-863361948.html
Оплата QR-кодом лидирует среди альтернативных платежей, в будущем рост продолжится, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T05:01+0300
2025-10-10T05:01+0300
финансы
банки
алексей охорзин
втб
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/863361948.jpg?1760061707
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Оплата QR-кодом лидирует среди альтернативных платежей, в будущем рост продолжится, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "Среди альтернативных методов уверенно лидирует оплата по QR-коду, в том числе C2B (оплата физлицами товаров и услуг - ред.) - по сравнению с прошлым годом объем вырос более чем на 30% и, по нашим ожиданиям, продолжит расти умеренными темпами", - сказал он. Биометрия также стремительно набирает популярность среди альтернативных платежей - к концу 2025 года объем таких платежей увеличится примерно в девять раз по сравнению с прошлым годом. Это объясняется не только удобством, но и высоким уровнем безопасности таких оплат, поясняет Охорзин. Активно развиваются и цифровые кошельки, которые уже заняли 12% в структуре платежей россиян, и в 2026 году их доля достигнет 16%, прогнозирует ВТБ. "Сегодня альтернативные платежные инструменты уже занимают почти половину всех безналичных расчетов. Мы прогнозируем, что в следующем году каждый второй безналичный рубль будет проведен без предъявления банковской карты — и доля привычных и новых способов оплаты фактически сравняется", - также отметил Охорзин.
финансы, банки, алексей охорзин, втб
Финансы, Банки, Алексей Охорзин, ВТБ
05:01 10.10.2025
 
СИРИУС, 10 окт - ПРАЙМ. Оплата QR-кодом лидирует среди альтернативных платежей, в будущем рост продолжится, сообщил в интервью РИА Новости в рамках форума Finopolis 2025 старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин.
"Среди альтернативных методов уверенно лидирует оплата по QR-коду, в том числе C2B (оплата физлицами товаров и услуг - ред.) - по сравнению с прошлым годом объем вырос более чем на 30% и, по нашим ожиданиям, продолжит расти умеренными темпами", - сказал он.
Биометрия также стремительно набирает популярность среди альтернативных платежей - к концу 2025 года объем таких платежей увеличится примерно в девять раз по сравнению с прошлым годом. Это объясняется не только удобством, но и высоким уровнем безопасности таких оплат, поясняет Охорзин.
Активно развиваются и цифровые кошельки, которые уже заняли 12% в структуре платежей россиян, и в 2026 году их доля достигнет 16%, прогнозирует ВТБ.
"Сегодня альтернативные платежные инструменты уже занимают почти половину всех безналичных расчетов. Мы прогнозируем, что в следующем году каждый второй безналичный рубль будет проведен без предъявления банковской карты — и доля привычных и новых способов оплаты фактически сравняется", - также отметил Охорзин.
 
