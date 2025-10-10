Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев - 10.10.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251010/orban-863373393.html
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев - 10.10.2025, ПРАЙМ
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев
Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X. "Украинская разведка не просто следит за... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T14:22+0300
2025-10-10T14:22+0300
венгрия
киев
украина
виктор орбан
владимир зеленский
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_401092c8d71c4601f5e248f2fe9f32ff.jpg
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X. "Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти &lt;...&gt;. Мы не допустим этого", — говорится в публикации.Служба внешней разведки России сообщала, что в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.Кроме того, Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863372028.html
https://1prime.ru/20251010/zelenskiy-863367729.html
венгрия
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/05/849848020_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e42c33599d00ff186cbe42ff2f40951c.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
венгрия, киев, украина, виктор орбан, владимир зеленский
ВЕНГРИЯ, Киев, УКРАИНА, Виктор Орбан, Владимир Зеленский
14:22 10.10.2025
 
"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев

Орбан обвинил разведку Украины во вмешательстве в дела Будапешта. Детали

© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин | Перейти в медиабанкПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
© РИА Новости . POOL/Валерий Шарифулин
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X.

"Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти <...>. Мы не допустим этого", — говорится в публикации.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
"Такой удар". На Западе раскрыли, что задумал Зеленский в отношении России
13:29
Служба внешней разведки России сообщала, что в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.

Кроме того, Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Зеленский сделал заявление после массированного удара России
10:03
 
ВЕНГРИЯКиевУКРАИНАВиктор ОрбанВладимир Зеленский
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала