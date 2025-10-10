https://1prime.ru/20251010/orban-863373393.html

"Мы не допустим этого". Орбан раскрыл, на что решился Киев

МОСКВА, 10 окт — ПРАЙМ. Премьер Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину во вмешательстве в дела Будапешта. Об этом он написал в соцсети X. "Украинская разведка не просто следит за Венгрией, она проникла в проукраинскую партию "Тиса". Она проникла в общественную жизнь и политику, оказывая своим союзникам технологическую поддержку, чтобы помочь им прийти к власти <...>. Мы не допустим этого", — говорится в публикации.Служба внешней разведки России сообщала, что в кампанию по "демонтажу" нынешнего венгерского правительства активно включился Киев, режим Владимира Зеленского дестабилизирует ситуацию в Венгрии через возможности украинских спецслужб и проживающей там диаспоры.Кроме того, Орбан перед началом саммита ЕС говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

