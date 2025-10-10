Счетная палата оценила реализацию проекта "Профессионалитет"

https://1prime.ru/20251010/palata-863359028.html

МОСКВА, 9 окт - ПРАЙМ. Счетная палата РФ отметила достижение всех запланированных показателей и результатов федерального проекта "Профессионалитет" по итогам его реализации в 2022-2024 годах, при этом большинство из них ежегодно перевыполнялись - на 25% и более, что указывает на недостаточную амбициозность планируемых показателей, говорится в материалах ведомства об оценке эффективности расходов на проект. Федеральный проект "Профессионалитет" был запущен в 2022 году в рамках инициативы социально-экономического развития РФ с целью комплексной модернизации системы среднего профобразования, выстраивания новой отраслевой модели подготовки квалифицированных специалистов, востребованных на рынке труда. Ответственным исполнителем проекта является Минпросвещения России. "В целом проверка показала, что по итогам реализации проекта в 2022-2024 годах все запланированные показатели и результаты были достигнуты. Однако большинство показателей ежегодно перевыполнялись (на 25% и более), даже при увеличении их плановых значений, что свидетельствует о недостаточной амбициозности (заниженности) планируемых показателей и результатов", - говорится в материалах. "По итогам аудита Счетная палата направила в адрес правительства РФ ряд предложений по повышению эффективности реализации федерального проекта "Профессионалитет". Одна из ключевых рекомендаций – установить постоянный мониторинг реализации мероприятий проекта и дополнить формы федерального статистического наблюдения показателями, характеризующими реализацию программ профессионалитета", - отмечается в материалах. Кроме того, оценка эффективности проекта затруднена из-за отсутствия полной информации о реализации проекта. В частности, сбор сведений о проекте осуществляется в рамках отдельных мониторингов, а также на основании отчетов о достижении показателей результативности предоставления субсидий. Формы федерального статистического наблюдения также не предусматривают сбор данных о показателях, характеризующих реализацию мероприятий федерального проекта, добавили в ведомстве. Оценить эффективность проекта сложно в том числе из-за того, что фактический объем средств финансирования из региональных бюджетов и внебюджетных источников не отражается в отчетах о ходе и результатах реализации проекта, отмечает Счетная палата. Структура финансирования проекта включает и федеральные ресурсы, в 2022-2024 годах всего на реализацию проекта из федерального бюджета было выделено 46,3 миллиарда рублей, а кассовое исполнение составило 99,98%, говорится в материалах. Помимо этого, Счетная палата обратила внимание на отсутствие применения мер ответственности со стороны Минпросвещения к отдельным получателям грантов на создание кластеров за недостижение установленных целевых показателей. Так, одним из ключевых мероприятий проекта является создание образовательно-производственных центров (ОПЦ) и образовательных кластеров. В 2022-2024 годах на эти цели было направлено 31,3 миллиарда рублей, или 67,6% от общего объема федерального финансирования проекта. "С 2022 года за счет оказанной господдержки совместно с предприятиями-партнерами создано 370 таких центров и образовательных кластеров по 24 отраслям экономики в 79 субъектах РФ. Всего в реализацию мероприятий было вовлечено более 2100 предприятий реального сектора экономики, инвестировавших в проект более 4,5 миллиарда рублей. Однако Минпросвещения не применяло к ним меры ответственности и не направляло требования о возврате части гранта в федеральный бюджет", - отмечает Счетная палата.

