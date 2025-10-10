Пашкова назначили первым замглавы Минтранса

https://1prime.ru/20251010/pashkov-863391195.html

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ. Ранее пост первого замминистра занимал Иванов. Согласно сообщению министерства, он "продолжит работу в Минтрансе в должности заместителя министра". "Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Минтранса РФ, Пашков в разные годы был начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником Министра путей сообщения РФ, начальником ФГУП "Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, главой департамента по связям с общественностью РЖД. В Минтрансе РФ Пашков был советником министра, заместителем директора административного департамента, а потом руководителем этого департамента. Он был назначен на должность замминистра транспорта РФ в июне 2024 года."Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы Министерства по приоритетным направлениям деятельности", - добавили в Минтрансе.Иванов в свою очередь продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система", пояснили в ведомстве."В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.Иванов поступил на службу в Минтранс РФ в 2022 году. Первым заместителем министра транспорта был назначен с 25 июня 2024 года.

