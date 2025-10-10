Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса - 10.10.2025
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса - 10.10.2025
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса
Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ. | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T21:29+0300
2025-10-10T21:29+0300
россия
рф
ржд
https://cdnn.1prime.ru/img/84145/33/841453322_0:91:3318:1957_1920x0_80_0_0_385e06503c62a6ba677a33e134d160b7.jpg
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ. Ранее пост первого замминистра занимал Иванов. Согласно сообщению министерства, он "продолжит работу в Минтрансе в должности заместителя министра". "Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства", - говорится в сообщении. Согласно информации на сайте Минтранса РФ, Пашков в разные годы был начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником Министра путей сообщения РФ, начальником ФГУП "Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, главой департамента по связям с общественностью РЖД. В Минтрансе РФ Пашков был советником министра, заместителем директора административного департамента, а потом руководителем этого департамента. Он был назначен на должность замминистра транспорта РФ в июне 2024 года."Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы Министерства по приоритетным направлениям деятельности", - добавили в Минтрансе.Иванов в свою очередь продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система", пояснили в ведомстве."В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.Иванов поступил на службу в Минтранс РФ в 2022 году. Первым заместителем министра транспорта был назначен с 25 июня 2024 года.
россия, рф, ржд
РОССИЯ, РФ, РЖД
21:29 10.10.2025
 
Пашкова назначили первым замглавы Минтранса

Константин Пашков стал первым замглавы Минтранса России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Министерства Транспорта
Здание Министерства Транспорта - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Здание Министерства Транспорта . Архивное фото
© РИА Новости . Мария Девахина
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Замминистра транспорта РФ Константин Пашков назначен первым замглавы министерства вместо Валентина Иванова, сообщил Минтранс РФ.
Ранее пост первого замминистра занимал Иванов. Согласно сообщению министерства, он "продолжит работу в Минтрансе в должности заместителя министра".
"Первым заместителем Министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя Министра. Помимо вопросов кадрового обеспечения, образования, науки и связей с общественностью, первый заместитель Министра будет курировать также финансовый блок Министерства", - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте Минтранса РФ, Пашков в разные годы был начальником пресс-службы Московской железной дороги, советником Министра путей сообщения РФ, начальником ФГУП "Центр по взаимодействию со СМИ и рекламе Министра путей сообщения России, главой департамента по связям с общественностью РЖД.
В Минтрансе РФ Пашков был советником министра, заместителем директора административного департамента, а потом руководителем этого департамента. Он был назначен на должность замминистра транспорта РФ в июне 2024 года.
"Имеет колоссальный управленческий опыт, который способен повысить эффективность работы Министерства по приоритетным направлениям деятельности", - добавили в Минтрансе.
Иванов в свою очередь продолжит курировать вопросы строительства транспортных объектов в рамках национального проекта "Эффективная транспортная система", пояснили в ведомстве.
"В его зоне ответственности - масштабные инфраструктурные проекты, связанные с реконструкцией аэродромов и прилегающих объектов, модернизацией железнодорожных, морских и речных путей, а также задачи по обустройству пунктов пропуска через государственную границу", - отмечается в сообщении.
Иванов поступил на службу в Минтранс РФ в 2022 году. Первым заместителем министра транспорта был назначен с 25 июня 2024 года.
