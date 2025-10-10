https://1prime.ru/20251010/peterburg-863373981.html

В Петербурге ускорят строительство станции метро для будущего терминала ВСМ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил о планах ускорить строительство станции метро "Лиговский проспект-2" с выходом к будущему терминалу высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). "В самое ближайшее время мы запустим (на Красносельско-Калининской линии метрополитена – ред.) еще два проходческих щита диаметром 5,6 метра, пока в тестовом режиме. Первый щит, это щит "Вера", пойдет... навстречу уже работающим в тестовом режиме (проходческим - ред.) комплексам", – сказал Беглов в эфире телеканала "78". Как уточнил губернатор, вместе со щитом "Вера" в работу будет запущен и проходческий щит, который был произведен еще в советские времена, закуплен у предыдущего генподрядчика строительства новых объектов метрополитена Петербурга и приведен в рабочее состояние. "Он пойдет в тестовом режиме от "Каретной" в другую сторону к "Лиговскому проспекту"... То есть это проходка определенной дистанции, которая позволяет нам приблизить сроки строительства станции "Лиговский проспект-2", но это будет еще один шаг подготовки города к реализации проекта ВСМ", – отметил Беглов. В июне он сообщал в интервью РИА Новости, что участок высокоскоростной железнодорожной магистрали в Санкт-Петербурге и новый терминал планируется начать строить в 2026 году. По совам Беглова, будущий терминал планируется связать крытыми галереями со станцией метро "Площадь Восстания", а также построить второй выход со станции "Лиговский проспект". Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких дорог нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом, а затем планируется создание целой сети таких трасс.

