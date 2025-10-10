https://1prime.ru/20251010/peterburg-863378071.html

Петербург получил более 600 единиц техники в 2025 году

Петербург получил более 600 единиц техники в 2025 году - 10.10.2025, ПРАЙМ

Петербург получил более 600 единиц техники в 2025 году

Транспортный комплекс Санкт-Петербурга за девять месяцев получил более 600 единиц техники - в город поступили новые поезда метро, электробусы, трамваи, сообщил... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T16:27+0300

2025-10-10T16:27+0300

2025-10-10T16:27+0300

бизнес

россия

санкт-петербург

"синара"

транспорт

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0a/863377935_0:66:1287:789_1920x0_80_0_0_7290928d0ed6aea063c72f1c04c66e96.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Транспортный комплекс Санкт-Петербурга за девять месяцев получил более 600 единиц техники - в город поступили новые поезда метро, электробусы, трамваи, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "За девять месяцев 2025 года транспортный комплекс Санкт-Петербурга обновился более чем на 600 единиц техники. В город поступили новые поезда метро, электробусы, троллейбусы и трамваи", - написал он в своем Telegram-канале. Поляков сообщил, что парк метрополитена пополнился 15 новыми составами модели "Балтиец", которые уже начали курсировать. На Кировско-Выборгскую линию поступило 64 вагона, на Фрунзенско-Приморскую – восемь, а Красносельско-Калининскую – 16. "Горэлектротранс" получил более 90 новых троллейбусов, включая модели "Авангард" и "Синара", а также 60 новых трамваев – среди них "Богатырь М", "Львенок", "Витязь М" и "Достоевский". В автобусные парки "Пассажиравтотранса" поступило 47 новых автобусов. В их числе - 17 электробусов "Сириус" и 30 "ЛиАЗов" большого класса. "Системное обновление подвижного состава - одна из ключевых задач для города. Мы не просто заменяем старые вагоны и машины, мы делаем ставку на современный, экологичный и комфортный для пассажиров транспорт. Это напрямую влияет на привлекательность общественного транспорта и качество жизни в Петербурге", - написал вице-губернатор. Он отметил, что до конца года в Петербург поступит еще более 500 единиц подвижного состава.

https://1prime.ru/20250916/transport-862352275.html

санкт-петербург

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, санкт-петербург, "синара", транспорт