Петербург получил более 600 единиц техники в 2025 году
2025-10-10T16:27+0300
2025-10-10T16:27+0300
бизнес
россия
санкт-петербург
"синара"
транспорт
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Транспортный комплекс Санкт-Петербурга за девять месяцев получил более 600 единиц техники - в город поступили новые поезда метро, электробусы, трамваи, сообщил вице-губернатор города Кирилл Поляков. "За девять месяцев 2025 года транспортный комплекс Санкт-Петербурга обновился более чем на 600 единиц техники. В город поступили новые поезда метро, электробусы, троллейбусы и трамваи", - написал он в своем Telegram-канале. Поляков сообщил, что парк метрополитена пополнился 15 новыми составами модели "Балтиец", которые уже начали курсировать. На Кировско-Выборгскую линию поступило 64 вагона, на Фрунзенско-Приморскую – восемь, а Красносельско-Калининскую – 16. "Горэлектротранс" получил более 90 новых троллейбусов, включая модели "Авангард" и "Синара", а также 60 новых трамваев – среди них "Богатырь М", "Львенок", "Витязь М" и "Достоевский". В автобусные парки "Пассажиравтотранса" поступило 47 новых автобусов. В их числе - 17 электробусов "Сириус" и 30 "ЛиАЗов" большого класса. "Системное обновление подвижного состава - одна из ключевых задач для города. Мы не просто заменяем старые вагоны и машины, мы делаем ставку на современный, экологичный и комфортный для пассажиров транспорт. Это напрямую влияет на привлекательность общественного транспорта и качество жизни в Петербурге", - написал вице-губернатор. Он отметил, что до конца года в Петербург поступит еще более 500 единиц подвижного состава.
санкт-петербург
бизнес, россия, санкт-петербург, "синара", транспорт
Бизнес, РОССИЯ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, "Синара", Транспорт
16:27 10.10.2025
 
БизнесРОССИЯСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ"Синара"Транспорт
 
 
