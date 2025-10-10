Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В четырех районах Петербурга введут дифференцированные тарифы на парковку
2025-10-10T17:36+0300
2025-10-10T17:36+0300
бизнес
санкт-петербург
https://cdnn.1prime.ru/img/83932/69/839326947_0:85:3184:1876_1920x0_80_0_0_93b8e1ea8675069c37cf09a51f733255.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Дифференцированные тарифы на платную парковку на улично-дорожной сети вводятся с 15 октября в четырех районах Санкт-Петербурга, сообщает городской комитет по транспорту. "С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге начнет действовать новая система тарифов на платную парковку, основанная на дифференцированном ценообразовании. Новая методика расчета устанавливает прямую зависимость между стоимостью парковки и уровнем ее востребованности", - говорится в сообщении. Новые правила касаются четырех районов: Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского. В зависимости от уровня загрузки парковки плата за пользование составит: для категории А и М – от 50 до 180 рублей в час, для категории В – от 100 до 360 рублей в час, для других категорий – от 200 до 720 рублей в час. Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки также будет зависеть от уровня загрузки. Со второго часа одна минута парковки для транспортных средств категорий А и М будет стоить от 0,83 до 3 рублей, категории В – от 1,67 до 6 рублей, для других категорий – от 3,33 до 12 рублей. Отмечается, что стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохраняется. Для самой распространенной категории транспортных средств В она составит 2 640 рублей в год. При этом все оформленные парковочные разрешения (льготные, месячные и годовые) продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока. Возможность бесплатной парковки для льготных категорий лиц также осталась без изменений. Прежними остаются способы и правила оплаты за пользование парковочными местами. Время пользования тоже не изменилось – с 08.00 до 20.00 мск ежедневно, с 20.01 до 07.59 мск парковка бесплатна для всех. "Внедрение новой системы расчета платы за пользование парковками на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга позволит достичь нескольких важных целей. Во-первых, положительный эффект ощутят жители домов, расположенных в зонах платной парковки, – им станет проще найти стоянку в непосредственной близости от своего дома. Более рационально будут распределяться транспортные потоки в центре города, что способствует разгрузке оживленных улиц", - отмечается в сообщении.
санкт-петербург
бизнес, санкт-петербург
Бизнес, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
17:36 10.10.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДорожные знаки
Дорожные знаки - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Дорожные знаки. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РИА Новости. Дифференцированные тарифы на платную парковку на улично-дорожной сети вводятся с 15 октября в четырех районах Санкт-Петербурга, сообщает городской комитет по транспорту.
"С 15 октября 2025 года в Санкт-Петербурге начнет действовать новая система тарифов на платную парковку, основанная на дифференцированном ценообразовании. Новая методика расчета устанавливает прямую зависимость между стоимостью парковки и уровнем ее востребованности", - говорится в сообщении.
Новые правила касаются четырех районов: Центрального, Адмиралтейского, Петроградского и Василеостровского.
В зависимости от уровня загрузки парковки плата за пользование составит: для категории А и М – от 50 до 180 рублей в час, для категории В – от 100 до 360 рублей в час, для других категорий – от 200 до 720 рублей в час.
Возможность поминутной оплаты парковки после первого часа стоянки также будет зависеть от уровня загрузки. Со второго часа одна минута парковки для транспортных средств категорий А и М будет стоить от 0,83 до 3 рублей, категории В – от 1,67 до 6 рублей, для других категорий – от 3,33 до 12 рублей.
Отмечается, что стоимость льготных парковочных разрешений для жителей домов, расположенных в парковочной зоне, сохраняется. Для самой распространенной категории транспортных средств В она составит 2 640 рублей в год. При этом все оформленные парковочные разрешения (льготные, месячные и годовые) продолжат действовать на прежних условиях до окончания своего срока. Возможность бесплатной парковки для льготных категорий лиц также осталась без изменений.
Прежними остаются способы и правила оплаты за пользование парковочными местами. Время пользования тоже не изменилось – с 08.00 до 20.00 мск ежедневно, с 20.01 до 07.59 мск парковка бесплатна для всех.
"Внедрение новой системы расчета платы за пользование парковками на улично-дорожной сети Санкт-Петербурга позволит достичь нескольких важных целей. Во-первых, положительный эффект ощутят жители домов, расположенных в зонах платной парковки, – им станет проще найти стоянку в непосредственной близости от своего дома. Более рационально будут распределяться транспортные потоки в центре города, что способствует разгрузке оживленных улиц", - отмечается в сообщении.
Трамвай в Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Петербург получил более 600 единиц техники в 2025 году
16:27
 
БизнесСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 
 
