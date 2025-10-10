https://1prime.ru/20251010/pozhar-863365633.html
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - 10.10.2025, ПРАЙМ
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано,... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T08:14+0300
2025-10-10T08:14+0300
2025-10-10T08:15+0300
происшествия
санкт-петербург
рф
промышленность
бизнес
мчс
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_0:32:3043:1744_1920x0_80_0_0_196e027cb1f6de322449e5452860e833.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Бестужевской улице в 03.33 мск. "В одноэтажном размером 12 на 45 метров производственном здании происходило горение на площади 470 квадратных метров. В 06.21 ликвидировано открытое горение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 20 специалистов и 4 единицы техники.
https://1prime.ru/20250907/pozhar-861910276.html
санкт-петербург
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84202/58/842025897_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_6c2ed8316e8011c7a5bc18c8311af359.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, рф, промышленность, бизнес, мчс
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Промышленность, Бизнес, МЧС
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
Крыша производственного здания горит в Петербурге на 470 квадратных м