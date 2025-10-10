https://1prime.ru/20251010/pozhar-863365633.html

В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Бестужевской улице в 03.33 мск. "В одноэтажном размером 12 на 45 метров производственном здании происходило горение на площади 470 квадратных метров. В 06.21 ликвидировано открытое горение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 20 специалистов и 4 единицы техники.

