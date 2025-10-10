Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании - 10.10.2025
Обучение операторов FPV-дронов группировки Запад на Купянском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920Происшествия
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании
Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано,... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T08:14+0300
2025-10-10T08:15+0300
происшествия
санкт-петербург
рф
промышленность
бизнес
мчс
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ. Как отмечается, сообщение о пожаре на Бестужевской улице в 03.33 мск. "В одноэтажном размером 12 на 45 метров производственном здании происходило горение на площади 470 квадратных метров. В 06.21 ликвидировано открытое горение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС. Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 20 специалистов и 4 единицы техники.
санкт-петербург
рф
санкт-петербург, рф, промышленность, бизнес, мчс
Происшествия, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, РФ, Промышленность, Бизнес, МЧС
08:14 10.10.2025 (обновлено: 08:15 10.10.2025)
 
В Петербурге вспыхнул пожар в производственном здании

Крыша производственного здания горит в Петербурге на 470 квадратных м

Сотрудник пожарной службы МЧС. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт – РИА Новости. Крыша производственного здания загорелась в пятницу в Калининском районе Санкт-Петербурга на площади 470 квадратных метров, открытое горение уже ликвидировано, сообщило городское управление МЧС РФ.
Как отмечается, сообщение о пожаре на Бестужевской улице в 03.33 мск.
"В одноэтажном размером 12 на 45 метров производственном здании происходило горение на площади 470 квадратных метров. В 06.21 ликвидировано открытое горение", – говорится в Telegram-канале ГУМЧС.
Сведения о пострадавших не поступали. Пожар тушат 20 специалистов и 4 единицы техники.
ПроисшествияСАНКТ-ПЕТЕРБУРГРФПромышленностьБизнесМЧС
 
 
