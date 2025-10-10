https://1prime.ru/20251010/pravitelstvo-863384122.html

Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы

Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы - 10.10.2025, ПРАЙМ

Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы

Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин,... | 10.10.2025, ПРАЙМ

2025-10-10T18:05+0300

2025-10-10T18:05+0300

2025-10-10T18:05+0300

экономика

финансы

россия

рф

минфин

https://cdnn.1prime.ru/img/76346/89/763468918_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_824f58664e6efe3f5f51fb3e9a5c7c3a.jpg

МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин, сообщает Минфин РФ. "Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя... Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. "В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года", - отмечается там. Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений, пояснили в Минфине. "Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно", - отмечается в материалах. Инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений, напомнили в министерстве. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.

https://1prime.ru/20250929/rubli-862968053.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, россия, рф, минфин