Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы - 10.10.2025
Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы
Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы - 10.10.2025, ПРАЙМ
Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы
Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин,... | 10.10.2025, ПРАЙМ
2025-10-10T18:05+0300
2025-10-10T18:05+0300
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин, сообщает Минфин РФ. "Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя... Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей", - говорится в материалах на сайте министерства. "В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года", - отмечается там. Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений, пояснили в Минфине. "Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно", - отмечается в материалах. Инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений, напомнили в министерстве. Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
финансы, россия, рф, минфин
Экономика, Финансы, РОССИЯ, РФ, Минфин
18:05 10.10.2025
 
Правительство одобрило увеличение налогового вычета родителям на взносы

Правительство увеличило до миллиона налоговый вычет родителям на взносы по сбережениям

© fotolia.com / catthesun Дом правительства РФ
Дом правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 10.10.2025
Дом правительства РФ. Архивное фото
© fotolia.com / catthesun
МОСКВА, 10 окт - ПРАЙМ. Взнос по долгосрочным сбережениям для налогового вычета для семей увеличится до 1 миллиона рублей на обоих родителей, соответствующие поправки одобрил кабмин, сообщает Минфин РФ.
"Правительство РФ одобрило подготовленные Минфином России поправки в Налоговый кодекс об увеличении налогового вычета по взносам в рамках договоров долгосрочных сбережений с 400 до 500 тысяч рублей на каждого родителя... Таким образом, максимальная сумма налогового вычета для семьи составит 1 млн рублей", - говорится в материалах на сайте министерства.
"В случае принятия поправки вступят в силу с 1 сентября 2026 года", - отмечается там.
Вычет будет предусмотрен в каждом налоговом периоде в течение всего срока действия договора по продуктам долгосрочных сбережений, пояснили в Минфине.
"Получить единый налоговый вычет в размере до 500 тысяч рублей можно будет каждому родителю на сумму вложений в долгосрочные сбережения в случаях, когда превышение стандартного вычета связано со взносами в пользу их детей. Повышенный налоговый вычет по семейным инструментам сбережений можно будет получать до достижения ребенком 18 лет или 24 лет, если он учится очно", - отмечается в материалах.
Инициатива подготовлена по поручению президента РФ и направлена на создание дополнительных налоговых стимулов для семейных инструментов сбережений, напомнили в министерстве.
Программа долгосрочных сбережений заработала в России с 1 января 2024 года. В рамках программы участники вносят добровольные взносы, получая софинансирование от государства. Максимальный объем софинансирования - 36 тысяч рублей в год. Кроме того, на сумму взносов в пределах 400 тысяч рублей в год предоставляется налоговый вычет. Минимальный срок участия в программе составляет 15 лет.
