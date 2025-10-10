Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло. | 10.10.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло. "Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.
12:28 10.10.2025
 
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Нобелевская премия мира 2025 г присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо

Нобелевская премия мира. Архивное фото
