Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира - 10.10.2025, ПРАЙМ
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
10.10.2025 Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло.
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло. "Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.
Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира
Нобелевская премия мира 2025 г присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Мачадо
МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло.
"Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.
