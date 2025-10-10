https://1prime.ru/20251010/premiya--863370664.html

Нобелевский комитет назвал лауреата премии мира

Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло.

общество

МОСКВА, 10 окт - РИА Новости. Нобелевская премия мира 2025 года присуждена лидеру венесуэльской оппозиции Марии Корине Мачадо, заявил в пятницу Нобелевский комитет в Осло. "Норвежский Нобелевский комитет принял решение присудить премию мира 2025 года Марии Корине Мачадо за ее неустанную работу по продвижению демократических прав народа Венесуэлы", - говорится в сообщении комитета в соцсети X.

